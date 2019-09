Come vedere in streaming e in TV il GP di Singapore 2019 di Formula 1

20 Settembre 2019 - Durante il weekend si corre il GP di Singapore 2019 di Formula 1: l’appuntamento è dal 20 al 22 settembre. La Ferrari arriva da un momento d’oro: due vittorie negli ultimi due gran premi. Due vittorie firmate Charles Leclerc, che durante l’estate sembra abbia fatto il definitivo salto di qualità: da grande promessa a fenomeno. Vittorie arrivate su due piste storiche per la storia dell’automobilismo: Spa e Monza.

Dopo gli appuntamenti europei, la Formula 1 torna in Asia. Singapore è diventato oramai un appuntamento abituale del calendario della Formula 1: circuito cittadino con molte curve lente e pochi rettilinei. Un GP di Monaco in salsa asiatica. Una pista che poco si adatta alle caratteristiche della Ferrari, molto forte sui circuiti veloci (Spa e Monza) e in difficoltà sui circuiti che necessitano di tanto carico aerodinamico (Montecarlo e Budapest). Le prime prove libere hanno confermato le previsioni della vigilia: una Mercedes fortissima sul giro veloce e una Red Bull molto forte nel passo gara. Le Ferrari sono staccate: il migliore è Vettel (terzo) a quasi un secondo. Leclerc solamente sesto e con problemi al cambio.

Il GP di Singapore 2019 di Formula 1 è un’esclusiva di Sky che trasmetterà qualifiche e gara in diretta su SkySport Uno e SkySport F1. Chi non è abbonato a Sky potrà vedere il gran premio in differita su TV8, canale del digitale terrestre. Disponibile anche lo streaming sul sito di TV8 e su SkyGo, il servizio on demand di Sky.

GP di Singapore 2019 di Formula 1: orario qualifiche e gara

Nonostante si corra in Asia, per gli appassionati italiani di Formula 1 non cambia nulla sotto il punto di vista dell’orario: il GP di Singapore, infatti, si disputa in notturna. Le qualifiche sono previste per le ore 15:00 di sabato 21 settembre, mentre la partenza della gara è fissata per le ore 14:10 di domenica 22 settembre.

Qualifiche GP di Singapore 2019: sabato 21 settembre ore 15:00

Gara GP di Singapore 2019: domenica 22 settembre ore 14:10.

Come vedere in TV il GP di Singapore 2019 di Formula 1

Il GP di Singapore 2019 è un’esclusiva Sky. Per guardare le qualifiche e la gara del GP di Singapore bisogna sintonizzarsi su SkySport Uno (201) o su SkySport F1 (207). Oltre alle qualifiche e alla gara ci saranno anche gli interventi dal paddock degli specialisti di Sky.

Chi non ha un abbonamento a Sky si dovrà accontentare di vedere in TV il GP di Singapore 2019 in differita in chiaro su TV8, canale del digitale terrestere. L’appuntamento è per sabato alle 18:00 con le qualifiche e domenica sempre alle 18:00 con la gara.

Come guardare il GP di Singapore 2019 di Formula 1 in streaming

Per gli appassionati di Formula 1 c’è anche la possibilità di vedere il GP di Singapore in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. SkyGo è un servizio riservato ai clienti Sky e per utilizzarlo bisogna essere registrati al sito dell’emittente satellitare.

Per seguire il GP di Singapore 2019 bisogna lanciare SkyGo, inserire le credenziali d’accesso e premere su Canali TV. Si aprirà una lista con tutti i canali di Sky disponibili in streaming e premendo su SkySport Uno o SkySport F1 partirà lo streaming del gran premio.

Come seguire il GP di Singapore 2019 in streaming gratis

Non avete un abbonamento a Sky? Non preoccupatevi, potete vedere in streaming gratis il GP di Singapore 2019 sul sito di TV8. Per accedere al portale non bisogna pagare nessun abbonamento, né registrarsi alla piattaforma. C’è solo bisogno di un dispositivo con una buona connessione a Internet e un browser.

Per guardare il GP di Singapore in live streaming aprite il browser, inserite la URL del sito di TV8 e aspettate il caricamento della homepage. Al centro partirà il media player con lo streaming del canale.