Come vedere in streaming e in TV Sampdoria - Inter su Sky o DAZN

28 Settembre 2019 - L’Inter va alla ricerca del sesto successo consecutivo in questo inizio di Serie A 2019 – 2020. Alle 18:00 la squadra allenata da Antonio Conte affronterà la Sampdoria, una delle squadre apparse più in difficoltà in queste prime cinque giornata. Sampdoria – Inter verrà trasmessa in TV sul canale SkySport Serie A (202). Disponibile anche lo streaming su SkyGo.

Questo primo mese di campionato ha dimostrato quanto Antonio Conte sia un maestro nel cambiare faccia alle squadre. In poco tempo l’Inter ha assimilato i principi tattici dell’allenatore salentino e la squadra mostra già di avere un’ottima solidità, soprattutto in difesa. Nelle ultime due partite contro Milan e Lazio ha dimostrato anche di saper soffrire e di colpire in ripartenza. Contro la Sampdoria, Conte potrebbe far rifiatare alcuni dei suoi giocatori. A centrocampo fiducia a Gagliardini, mentre in attacco potrebbe riposare Lukaku per far posto ad Alexis Sanchez. La Sampdoria è ultima in classifica con soli tre punti e il peggior attacco e la peggior difesa della Serie A. Di Francesco è già in bilico e non sembra aver trovato la quadra su come far giocare la squadra. Contro l’Inter potrebbe essere la partita della svolta?

Sampdoria – Inter: orario

Il calcio d’inizio di Sampdoria – Inter è fissato per le ore 18:00. Si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Inter

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Chabot; Depaoli, Linetty, Ekdal, Murru; Rigoni; Caprari, Quagliarella.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah; Sanchez, Lautaro.

Dove vedere Sampdoria – Inter in TV

Sampdoria – Inter è un’esclusiva di Sky che trasmetterà il match su SkySport Serie A, canale 202 dell’emittente satellitare. Lo studio pre-partita inizierà alle ore 17:00.

La partita può essere vista in TV anche su NowTV e e TimVision. due servizi OTT che offrono la visione dei canali di Sky. Bisogna avere, però, una smart TV.

Come guardare Sampdoria – Inter in streaming

Per gli appassionati di calcio c’è anche la possibilità di seguire Sampdoria – Inter in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Bisogna, però, essere abbonati a Sky ed essere iscritti al servizio.

Per vedere in streaming Samp – Inter bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali Tv. Si aprirà una lista con tutti i canali disponibili e selezionando SkySport Serie A partirà il media player con la diretta della partita.

Chi non ha un abbonamento a Sky, potrà seguire la diretta testuale di Samp – Inter su Virgilio Sport