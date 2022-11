Come vedere in streaming gratis Milan – Salisburgo di Champions League

Novanta minuti per decidere la qualificazione agli ottavi di Champions League 2022 – 2023. Il Milan potrebbe essere la terza squadra italiana ad approdare alla fase a scontro diretto della massima competizione europea e raggiungere le già qualificate Napoli e Inter (la Juventus è già fuori). E per farlo il Milan deve portare a casa almeno un punto nello scontro diretto contro il Salisburgo, squadra che già nella partita di andata si è dimostrata molto ostica.

La situazione del girone è molto chiara: il Chelsea a 10 punti e già qualificata al turno successivo, Milan e Salisburgo rispettivamente a 7 e 6 punti e infine la Dinamo Zagabria a 4 punti e già eliminata. Ai rossoneri basterebbe anche il pareggio per qualificarsi agli ottavi, ma un approccio attendista non è nelle corde della squadra milanese. In più il Milan ha anche il fattore campo favorevole: sono attesi più di settantamila tifosi a San Siro pronti a supportare la squadra.

Per tutti coloro che non potranno essere a Milano, potranno seguire gratis su Amazon Prime Video. Come tutte le migliori partite del mercoledì sera che riguardano le italiane, anche Milan – Salisburgo è un’esclusiva per tutti gli abbonati alla piattaforma. Chi ancora non ha un abbonamento può approfittare della prova gratuita per 30 giorni e può recedere in qualsiasi momento senza nessun obbligo contrattuale.

ABBONATI GRATIS AD AMAZON PRIME VIDEO (PER I NUOVI ISCRITTI)

Milan -Salisburgo: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio di Milan – Salisburgo è fissato per le ore 21:00 di questa sera. La partita si gioca allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Come vedere Milan – Salisburgo in TV

Per tutti coloro che hanno uno smart TV, guardare in TV Milan – Salisburgo è molto semplice: basta scaricare l’app di Amazon Prime Video (se non è già disponibile) e inserire le proprie credenziali. Se non siete abbonati, potete iscrivervi alla piattaforma oggi stesso: per tutti i nuovi abbonati c’è una prova gratuita di ben 30 giorni, basta cliccare qui. Se, invece, non avete uno smart TV, la soluzione migliore è acquistare un dispositivo come il Fire TV Stick che trasforma il televisore in un dispositivo intelligente.

Come guardare in streaming gratis Milan – Salisburgo

Amazon Prime Video offre anche la possibilità di seguire i propri eventi preferiti da praticamente qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, computer) e in diretta streaming. Ed è così anche per Milan -Salisburgo. Per vedere la partita di Champions League in streaming gratis bisogna accedere alla piattaforma con le proprie credenziali e premere sul banner dedicato al match presente nella home page. Nel giro di pochissimi secondi partirà lo streaming di Milan – Salisburgo.

Tutti gli abbonati a Prime Video, oltre alla miglior partita del mercoledì sera di Champions League, hanno a disposizione anche altri tantissimi contenuti: serie TV e film esclusivi, documentari e anche programmi per i più piccoli. Tutto con un semplice abbonamento.

ABBONATI GRATIS AD AMAZON PRIME VIDEO (PER I NUOVI ISCRITTI)