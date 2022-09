Come vedere in TV e in streaming gratis il GP di Misano 2022 di MotoGP

Weekend ricco di appuntamenti per gli amanti dei motori. Oltre al gran premio d’Olanda della Formula 1, c’è anche il GP di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP che si corre sul circuito di Misano. Per i tanti piloti italiani si tratta del gran premio casalingo e sono pronti a dare il massimo per portare a casa la vittoria. La gara arriva in un momento molto particolare della stagione: Bagnaia è in striscia positiva da ben tre gare e dopo le difficoltà iniziali sta pian piano rosicchiando punti a Quartararo: un’altra vittoria riaprirebbe la disputa mondiale. Il pilota della Ducati, però, dovrà scontare una penalità di tre posizioni in griglia che gli è stata comminata durante le prove libere.

Nelle prime prove libere sono apparsi molto in forma anche gli altri piloti italiani che guidano una Ducati: Bastianini, Bezzecchi e Marini sono tutti nelle prime posizioni e cercheranno anche di aiutare Bagnaia nella sfida contro Quartararo. A Misano ci si aspetta una vera e propria bolgia, ma chi non ha potuto acquistare un biglietto ha diverse soluzioni per vederla in TV oppure in streaming gratis sulle varie piattaforme. Ecco come fare.

GP di Misano 2022: orari e appuntamenti

Sarà un fine settimana all’insegna dello spettacolo a Misano. Si parte il venerdì con le prime prove libere della Moto 3 e si finisce domenica alle 14:00 con la partenza della MotoGP. Ecco uno specchietto riassuntivo con gli appuntamenti della classe regina.

Prove libere 1: venerdì 2 settembre ore 9:50

venerdì 2 settembre ore 9:50 Prove libere 2: venerdì 2 settembre ore 14:05

venerdì 2 settembre ore 14:05 Prove libere 3 : sabato 3 settembre ore 9:50

: sabato 3 settembre ore 9:50 Prove libere 4: sabato 3 settembre ore 13:30

sabato 3 settembre ore 13:30 Qualifiche : sabato 3 settembre ore 14:10

: sabato 3 settembre ore 14:10 Gara: domenica 4 settembre ore 14:00

Come vedere in TV il GP di Misano 2022 di MotoGP

Per gli appassionati c’è una tripla possibilità per vedere in TV il GP di Misano 2022. Tutto il weekend di gara verrà trasmesso da SkySport sul canale dedicato alla MotoGP, con approfondimenti dallo studio e dal paddock. In alternativa c’è il servizio on demand di NowTv, piattaforma di proprietà della stessa Sky. Basta installare l’app sullo smart tv, accedere con le credenziali e premere sul banner dedicato alla gara. Per chi non ha un televisore smart può acquistare la Now Smart Stick, una chiavetta HDMI con all’interno due mesi del pacchetto sport. La troviamo su Amazon.

Per il GP di Misano c’è anche la possibilità di vederlo in diretta in chiaro sul canale di TV8 del digitale terrestre. Qualifiche e gara verranno trasmesse in diretta.

Come guardare in streaming in gratis il GP di Misano 2022 di MotoGP

Se non siete in casa non preoccupatevi: si può seguire il GP di Misano di MotoGP anche in streaming gratis. Ed è piuttosto semplice. Gli abbonati a Sky hanno la piattaforma SkyGO, che può essere installata su smartphone, tablet e computer. Stessa cosa per chi è abbonato a NowTV: si installa l’app sul proprio dispositivo e si può vedere il GP di Misano 2022 in streaming in qualunque posto.

C’è anche la possibilità di guardare la MotoGP in streaming gratis grazie al sito di TV8. Non c’è bisogno né di un abbonamento né della registrazione, ma basta accedere al sito del canale televisivo e cliccare sulla sezione dedicata allo streaming.