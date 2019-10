Come vedere in TV e streaming Salisburgo - Napoli su Sky e Mediaset

23 Ottobre 2019 - Salisburgo – Napoli è uno dei match più interessanti della terza giornata di Champions League 2019 – 2020. Da un lato i campioni d’Austria che negli ultimi anni hanno lanciato giocatori che si sono affermati a livello internazionale, dall’altro una squadra che punta a qualificarsi agli ottavi e andare il più avanti possibile in Champions. Salisburgo – Napoli è un’esclusiva Sky e viene trasmessa in diretta sul canale SkySport Arena (204) e in diretta streaming su SkyGo.

Il Napoli guida il girone E con 4 punti, uno di vantaggio sul Liverpool e sul Salisburgo. Una vittoria o un pareggio contro gli austriaci sarebbe molto importante ai fini della qualificazione agli ottavi. Carlo Ancelotti sta studiando la miglior squadra per affrontare un avversario tecnico, molto giovane e che ama giocare in verticale. Nella probabile formazione del Napoli potrebbe non giocare Insigne, per far spazio a Zielinski che assicura una maggior copertura. Nel Salisburgo bisogna fare molta attenzione a Haaland, l’attacante Under 20 che sta strabiliando in queste prime partite di Champions, e al centrocampista Szoboszlai, finito anche sul taccuino di Fabio Paratici, DS della Juventus.

Salisburgo – Napoli: orario di inizio

Salisburgo – Napoli giocano alle ore 21:00.

Classifica Girone E Champions League

Napoli 4 punti

Liverpool 3 punti

Salisburgo 3 punti

Genk 1 punto

Le probabili formazioni di Salisburgo – Napoli

Salisburgo (4-4-2) Stankovic; Kristensen, Ongue’ne’, Wober, Ulmer; Szoboszlai, Junuzovi, Mwepu, Minamino; Hwang, Haaland.

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Koulbaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Milik.

Dove vedere Salisburgo – Napoli in TV

Salisburgo – Napoli è un’esclusiva di Sky. Per vedere la partita in TV bisogna sintonizzarsi sul canale SkySport Arena, 204 del palinsesto dell’emittente satellitare. Salisburgo – Napoli può essere seguita in TV anche su Now TV, il servizio OTT di Sky, ma bisogna avere uno smart TV, oppure utilizzare un box TV Android.

Come guardare Salisburgo – Napoli in streaming

I tifosi partenopei possono vedere Salisburgo – Napoli anche in streaming utilizzando SkyGo. Per accedere a SkyGo bisogna essere abbonati all’emittente satellitare, avere un account registrato e usare uno dei dispositivi supportati (smartphone, tablet e computer).

Per guardare Salisburgo – Napoli in streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le credenziali e premere su Canali TV. Nella nuova scheda che si aprirà, selezionate SkySport Arena e premete sull’icona “Play”. Nel giro di pochi secondi partirà la diretta della partita.

Gli abbonati a NowTV potranno seguire lo streaming di Salisburgo – Napoli sull’applicazione per smartphone e tablet.

Se non siete abbonati a nessun servizio, è disponibile la diretta testuale sul sito di Virgilio Sport.