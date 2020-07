Come vedere Juventus - Lazio in TV e in diretta streaming

Questa sera alle ore 21:45 all’Allianz Stadium di Torino si affrontano Juventus e Lazio, match valido per la trentaquattresima giornata della Serie A 2019-2020. Una partita che può già decidere lo Scudetto: una vittoria dei bianconeri porterebbe la Juventus ad aver otto punti di vantaggio sulla seconda (l’Inter) a cinque giornate dalla conclusione. Un vantaggio difficile da recuperare, soprattutto visto il calendario dei neroazzurri.

La Juventus e la Lazio arrivano a questa partita dopo una serie di risultati tutt’altro che positivi. La Juventus è reduce dallo sconfitta con il Milan e dai due pareggi contro Atalanta e Sassuolo, mentre la Lazio non vince da quattro partite, tra cui tre sconfitte e un pareggio. I biancocelesti hanno anche grossi problemi di formazione, con Correa, Marusic, Luis Alberto e Lucas Leiva fuori per infortunio. I bianconeri, invece, recuperano Cuadrado, ma devono fare a meno di Bernardeschi squalificato. Con le porte chiuse, l’unico modo per vedere Juventus – Lazio è in TV o in diretta streaming. La partita è trasmessa da Sky sul canale SkySport Serie A del satellitare e anche sul digitale terrestre. Gli appassionati possono seguire Juventus – Lazio anche in streaming su SkyGo. Ecco come fare.

Juventus – Lazio: orario di inizio

Il calcio d’inizio di Juventus – Lazio è fissato alle ore 21:45. Si gioca all’Allianz Stadium a porte chiuse.

Le probabili formazioni di Juventus – Lazio

JUVE (4-3-3): Szczesny: Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, D.Anderson; Caicedo, Immobile.

Dove vedere in TV Juventus – Lazio

Juventus – Lazio è un’esclusiva di SkySport e la partita verrà trasmessa sulla piattaforma satellitare sul canale SkySport Serie A. Per vederla in TV è necessario essere abbonati a Sky e sintonizzarsi su SkySport Serie A (canale 202) dalle ore 21:00, quando inizierà il pre-partita. In alternativa si può vedere Juventus – Lazio in TV sui canali di Sky del digitale terrestre oppure su NowTV, il servizio OTT di Sky.

Come vedere in streaming Juventus – Lazio

L’unico modo per vedere Juventus – Lazio in streaming è la piattaforma SkyGo, il servizio on demand di Sky che permette di vedere online i canali e i migliori programmi della piattaforma satellitare. Per vedere SkyGo è necessario essere abbonati a Sky, essere iscritti alla piattaforma e utilizzare uno dei dispositivi supportati. Per scaricare l’applicazione di SkyGo bisogna collegarsi al Google Play Store, all’App Store o al sito internet di Sky.

Per guardare in streaming Juventus – Lazio bisogna aprire SkyGo, premere su Canali TV e scorrere la lista che si aprirà. In basso si troverà SkySport Serie A e selezionando il canale e premendo sul tasto Play partirà lo streaming del match.