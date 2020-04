Come vedere la Casa di Carta 4 in streaming in italiano

La Casa di Carta 4 è disponibile in streaming su Netflix dal 3 aprile 2020. Si tratta di una delle serie TV più importanti prodotte dalla piattaforme di video streaming: i personaggi e i loro vestiti sono entrati oramai a far parte dell’immaginario collettivo di milioni di persone in tutto il Mondo.

La storia del “Professore”, di Tokyo, Denver, Nairobi, Palermo e di tutti gli altri componenti della “banda” è sicuramente una di quelle di maggior successo di Netflix. A meno di un anno dall’uscita della Casa di Carta 3 (era il 19 luglio 2019), la piattaforma di video streaming ha già reso disponibile la quarta stagione. E l’attesa è molto alta, dopo il finale “esplosivo” della terza parte. Per vedere La Casa di Carta 4 in streaming è necessario essere abbonati a Netflix e utilizzare uno dei dispositivi supportati dalla piattaforma: smart tv, computer, smartphone, tablet, console e dispositivi come Amazon Fire Tv Stick e Chromecast.

Casa di Carta 4: anticipazioni

“Che il caos abbia inizio”. Bastano queste parole presenti nel trailer di presentazione della Casa di Carta 4 per capire come sarà impostata la nuova stagione di una delle serie TV di maggior successo degli ultimi anni. Nairobi sarà ancora viva? Riuscirà la banda a uscire dalla Banca di Spagna? La nuova stagione cercherà di dare una risposta a tutte queste domande, ma rispetto a quanto visto finora il ritmo sarà meno serrato. O perlomeno questo è quello che lasciano trapelare i protagonisti della serie TV.

Quante sono le puntate della Casa di Carta 4

In totale le puntate della Casa di Carta 4 sono otto. La durata è di circa 50-60 minuti per ogni singolo episodio. La Casa di Carta 4 non sarà l’ultima stagione della serie che è stata già rinnovata per almeno altre due stagioni.

Quando esce la Casa di Carta 4

Le nuove puntate della Casa di Carta 4 saranno disponibili in streaming su Netflix dalla mattina del 3 aprile. L’orario di rilascio delle puntate dovrebbe essere più o meno le 9:00.

Dove vedere la Casa di Carta 4 in TV

La Casa di Carta 4 è un’esclusiva di Netflix e per vederla in TV è necessario avere un abbonamento sulla piattaforma e disporre di uno smart TV o di un dispositivo da collegare al proprio televisore “non intelligente”. Per poter accedere a Netflix e vedere la Casa di Carta 4 è necessario installare l’app della piattaforma on demand e inserire le proprie credenziali. A questo punto basta selezionare il box dedicato alla serie e avviare la riproduzione della prima puntata della serie TV

Come guardare la Casa di Carta 4 in streaming in italiano

Per poter vedere in streaming la Casa di Carta 4 su Netflix è necessario disporre di alcuni strumenti: un dispositivo compatibile con la piattaforma, un abbonamento e una buona connessione a internet. A questo punto potete aprire l’applicazione di Netflix, inserire le proprie credenziali e accedere al profilo. Nella homepage troverete il box dedicato alla Casa di Carta 4 (se non c’è, basta cercarlo nel box in alto) e basta avviare la riproduzione della prima puntata per vedere la serie TV in streaming.

La lingua ufficiale della Casa di Carta 4 è lo spagnolo e per poter vedere le puntate in italiano è necessario cambiare la lingua. Per farlo bisogna avviare la riproduzione di una puntata e premere sull’icona a forma di fumetto: si aprirà un menù e sotto la sezione “Audio” impostate “Italiano“.

Se, invece, volete guardare la Casa di Carta 4 in streaming in lingua originale con i sottotitoli in italiano, basta avviare la riproduzione di un episodio, premere sulla stessa icona a forma di fumetto e sotto la voce “Audio” lasciare lo spagnolo, mentre in sottotitoli scegliere “Italiano”.