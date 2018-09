Riusciranno Milan e Lazio ad arrivare a Baku? No, non si tratta di una domanda di carattere geografico, ma sportivo. Il succo della questione, infatti, è se le due formazioni italiane riusciranno a farsi strada in Europa League e arrivare a disputare la finale che, per l’appunto, si disputerà presso lo Stadio Olimpico della capitale azera.

Per saperlo, non vi resta che guardare tutti gli incontri delle due formazioni, che da giovedì 20 settembre inizieranno la loro cavalcata con la prima giornata della fase a gironi. Come accade ormai da due anni gli incontri saranno trasmessi da Sky, che ha acquistato i diritti per l’Italia anche per il prossimo triennio, e TV8, che ha i diritti per trasmettere una gara a settimana sul digitale terrestre. Sia su SkySport che su TV8 oltre agli incontri potremo seguire gli approfondimenti da studio prima di ogni incontro e anche le interviste a giocatori e allenatori nel post-partita. E se non potete vedere in TV Milan o Lazio in Europa League, non disperate. Potete sempre vedere l’Europa League 2018-19 in diretta streaming gratis da smartphone o PC.

Europa League 2018-19: nuovi orari TV

Così come visto per la Champions League, anche l’Europa League cambia gli orari del fischio di inizio delle gare. Le partite si disputeranno sempre al giovedì, con una primo turno alle 18.55 e un secondo turno alle 21.

Come vedere l’Europa League in diretta streaming gratis su SkyGo

Se siamo dei clienti abbonati a SkySport potremo seguire tutte le partite della nuova stagione di Europa League. E potremo anche decidere se seguire una singola partita oppure guardare tutte le sfide all’unisono grazie a Diretta Gol Europa League.

Se non avremo la possibilità di guardare le varie partite di Milan e Lazio dal divano e dalla tv di casa. potremo sempre seguire i gol e le azioni dell’Europa League grazie alla piattaforma per lo streaming e l’on demand SkyGo. Come funziona? Per vedere la vecchia Coppa Uefa in diretta streaming gratis basta scaricare l’applicazione sullo smartphone o sul PC, inserire le credenziali e attendere che si carichi l’interfaccia della piattaforma. Una volta dentro cerchiamo il canale Sport dove viene trasmessa la nostra squadra preferita e premiamo su Play per iniziare a tifare.

Come vedere l’Europa League in diretta streaming gratis su TV8

Se non siamo abbonati a Sky e non vogliamo andare ogni giovedì al bar per vedere l’Europa League l’alternativa è quella di seguire la sfida gratuita che verrà trasmessa ogni settimana su TV8. E se non fossimo in casa alle 18.55 o alle 21? Niente paura, prendiamo il nostro smartphone, tablet o notebook e colleghiamoci al sito ufficiale di TV8. Una volta dentro andiamo alla sezione dirette e potremo iniziare a guardare la partita di Europa League in diretta streaming gratis. Non è necessario registrarsi o sottoscrivere alcun tipo di abbonamento.