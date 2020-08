Come vedere Lucifer 5 in streaming in italiano

Lucifer 5 è disponibile in streaming dal 21 agosto 2020. Una delle serie TV più attese dell’estate è finalmente disponibile sulla piattaforma di streaming e per vederla è necessario essere abbonati a Netflix. Lucifer è riuscita piano piano a conquistare un numero sempre più alto di appassionati, tanto da meritarsi prima una quarta stagione e poi addirittura una quinta (suddivisa in due parti) e una sesta, che sarà l’ultima.

Netflix ha avuto il merito di creare molto interesse sulla quinta stagione di Lucifer, pubblicando sui propri canali social alcuni trailer e facendo trapelare alcune immagini direttamente dal set. Lucifer 5 introduce un nuovo personaggio: Michael, fratello gemello di Lucifer e che porterà una ventata di freschezza nella serie TV. Ma che soprattutto si trasformerà nella nemesi perfetta per Lucifer Morningstar. Il personaggio verrà interpretato sempre da Tom Ellis, che vestirà i panni di tutti e due i personaggi.

Per vedere Lucifer 5 in streaming è necessario essere abbonati a Netflix e utilizzare uno dei dispositivi supportati: smart TV, computer, smartphone, tablet e dongle per la TV. Ecco come fare.

Lucifer 5: anticipazioni

I trailer pubblicati da Netflix hanno fatto aumentare molto la curiosità degli appassionati. Quali motivazioni hanno portato Michael a scendere dal Paradiso e a impossessarsi della vita del fratello gemello? Quando tornerà Lucifer Morningstar dall’Inferno? E soprattutto cosa succederà quando i due fratelli gemelli si incontreranno per la prima volta? Sono tante le domande che troveranno una risposta nei primi otto episodi della quinta stagione di Lucifer.

Quante sono le puntate di Lucifer 5

La quinta stagione di Lucifer 5 è divisa in due parti e per il momento Netflix ha pubblicato solo la prima. In questa prima parte gli episodi sono otto dalla durata media di 55-60 minuti.

Quando esce Lucifer 5

La prima parte di Lucifer 5 è disponibile su Netflix dalle ore 9:00 del mattino del 21 agosto. Come capita per la maggior parte delle serie TV di Netflix, tutti gli episodi sono stati rilasciati in contemporanea.

Dove vedere Lucifer 5 in TV

Lucifer 5 è una serie esclusiva di Netflix e per vedere i nuovi episodi è necessario avere un abbonamento alla piattaforma. Per vedere Lucifer in TV bisogna utilizzare uno smart TV dove è installata l’app di Netflix, oppure utilizzare un dispositivo che rendere intelligente il televisore e permette l’installazione dell’applicazione.

Come guardare Lucifer 5 in streaming in italiano

Per vedere in streaming Lucifer 5, oltre ad avere l’abbonamento a Netflix, è necessario utilizzare uno dei dispositivi ad hoc: smartphone, tablet o computer. Inoltre, è necessario avere anche una buona connessione a internet. Se avete tutti questi requisiti, allora potete guardare Lucifer 5 in streaming su Netflix: lanciate la piattaforma, inserite le credenziali e nell’home page troverete il box dedicato alla serie TV. Basterà aprirlo e cliccare sul tasto riproduci per vedere in streaming la prima puntata di Lucifer 5.

La serie TV è girata in lingua inglese. Per vedere Ludcifer 5 in streaming in italiano è necessario cambiare la lingua su Netflix. Il procedimento è molto semplice: bisogna avviare la riproduzione di una puntata, premere ‘icona a forma di fumetto e sotto la voce “Audio” impostare Italiano.