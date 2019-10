Come vedere Napoli - Atalanta in TV e in streaming su Sky o DAZN

30 Ottobre 2019 - Napoli – Atalanta è la partita più interessante della decima giornata di Serie A 2019 – 2020. Si sfidano la terza (Atalanta) e la quarta (Napoli) della classifica, entrambe con ambizioni per conquistare nuovamente la qualificazione alla Champions League. La partita si gioca oggi alle ore 19:00 e verrà trasmessa in TV in esclusiva su SkySport Serie A. Disponibile anche lo streaming su SkyGo.

Il Napoli di Ancelotti deve fare i conti con gli infortunati e con il turn-over che ha messo in atto l’allenatore emiliano da inizio stagione. In difesa gli uomini sono contati: sulla fascia destra spazio a Maksimovic, mentre Di Lorenzo verrà dirottato nuovamente sulla sinistra. A centrocampo torna titolare Callejon dopo il turno di riposo contro la Spal. In attacco il duo Lozano – Mertens. Gasperini, invece, schiererà l’Atalanta con il classico 3-4-1-2. In difesa spazio per Kjaer, mentre sulle fasce dovrebbero giocare Hateboer e Gosens. Potrebbero riposare Gomez o Muriel per fare spazio a Malinovskyi. Napoli – Atalanta sarà sicuramente una partita spettacolare che merita di essere seguita con grande attenzione.

A che ora gioca Napoli – Atalanta

Il calcio d’inizio di Napoli – Genoa è fissato alle ore 19:00. Si gioca allo stadio San Paolo.

Le probabili formazioni di Napoli -Atalanta

Napoli (4-4-2): Meret; Maksimovic, Luperto, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Fabian Ruiz, Allan, Insigne; Lozano, Mertens.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Kjaer; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Gomez.

Dove vedere Napoli – Atalanta in TV su Sky o DAZN

Napoli – Atalanta è un’esclusiva Sky. Per guardare la partita in TV bisogna sintonizzarsi sul canale SkySport Serie A, 202 della numerazione di Sky. Il match può essere guardato in TV anche dagli abbonati Now TV, ma è necessario avere uno smart TV oppure un televisore con collegato il box TV Android.

Come guardare Napoli – Atalanta in streaming su SkyGo

I tifosi possono seguire Napoli – Atalanta anche in streaming utilizzando SkyGo, la piattaforma on demand dell’emittente satellitare. Per accedere a SkyGo è necessario essere abbonati a Sky ed essere iscritti sul sito dell’emittente satellitare.

Per vedere in diretta streaming Napoli – Atalanta bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una pagina con tutti i canali di Sky disponibili in streaming e selezionando SkySport Serie A partirà la diretta della partita. Non è possibile vedere Napoli – Atalanta in streaming sull’app di DAZN.

Se non siete abbonati a Sky, potete seguire la diretta testuale di Napoli – Atalanta su Virgilio Sport.