Come vedere Napoli - Brescia in streaming e in TV su DAZN o Sky

Il Napoli per ripartire, il Brescia per trovare continuità nel gioco e nei risultati. Napoli – Brescia è la prima partita della domenica della sesta giornata di Serie A 2019 – 2020. Il match è un’esclusiva di DAZN e può essere visto in TV sul canale DAZN 1, disponibile su Sky. Per vedere in streaming Napoli – Brescia bisogna usare l’app di DAZN.

Il turno infrasettimanale ha regalato brutte sorprese al Napoli. Dopo una partita dominata contro il Cagliari, gli azzurri sono stati beffati all’ottantottesimo da un colpo di testa di Castro. Il Napoli ha mostrato gli stessi limiti dello scorso anno, l’incapacità di concludere le tante occasioni da gol create durante la partita. L’arrivo in estate di Lozano e di Llorente non sembra aver risolto il problema. Ancelotti farà ancora una volta un ampio turnover: nella probabile formazione del Napoli c’è spazio per Luperto in difesa e per Hysaj sulla fascia destra. Il Brescia arriva al San Paolo dopo essere stata rimontata dalla Juve e aver messo in difficoltà i campioni d’Italia per cinquanta minuti. Corini si affiderà allo stesso undici che è sceso in campo martedì contro la Juventus: ci sarà ancora spazio in attacco per la coppia Balotelli – Donnarumma.

Napoli – Brescia: orario

Il calcio d’inizio di Napoli – Brescia è fissato alle ore 12:30. Si gioca allo stadio San Paolo di Napoli.

Le probabili formazioni di Napoli – Brescia

Napoli (4-4-2) Meret; Hysaj, Manolas, Luperto, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Llorente, Mertens

Brescia (4-3-1-2) Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Balotelli, Donnarumma.

Come vedere Napoli – Brescia in TV

Le partite della domenica delle 12:30 fanno parte del pacchetto acquistato da DAZN. Napoli – Brescia può essere vista in TV su DAZN, utilizzando uno degli smart TV supportati dalla piattaforma, o su DAZN1, il nuovo canale lanciato su Sky e che trasmette il meglio della programmazione del servizio OTT.

Come guardare in streaming Napoli – Brescia

Per seguire Napoli – Brescia in streaming bisogna essere abbonati a DAZN e utilizzare l’applicazione della piattaforma disponibile per smartphone, tablet, computer e console. L’app di DAZN può essere scaricata gratuitamente dal Google Play Store e App Store.

Per vedere Napoli – Brescia in streaming bisogna aprire l’app, inserire le proprie credenziali e premere sul box della partita presente in homepage. Nel giro di qualche secondo partirà la diretta del match.

Se non siete abbonati a DAZN, potete seguire la diretta testuale di Napoli – Brescia su Virgilio Sport.