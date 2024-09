Dove vedere in TV e in streaming la quinta giornata di Serie A 2024-2025

Quinta giornata con Juventus-Napoli e il derby di Milano. Ecco come vedere le partite in TV e streaming su Sky e DAZN.

Fonte foto: andranik2018/123RF.com

Vedendo il calendario prima dell’inizio del campionato ci si poteva aspettare che in testa alla classifica ci potesse essere l’Inter, la Juventus, il Milan oppure il Napoli. E invece in testa alla classifica da sola c’è la sorprendente Udinese di Kosta Runjaić, allenatore tedesco che sta stupendo in questo inizio di stagione. Rispetto agli anni precedenti l’Udinese ha cambiato pochissimi giocatori, ma ora esprime un calcio molto più propositivo e divertente. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. A inseguirla c’è il Napoli di Antonio Conte che, dopo la sconfitta nella prima giornata contro il Verona, ha piazzato tre vittorie ed è a un punto dalla vetta. Juventus e Inter inseguono a 8 punti, frutto di 2 vittorie e due pareggi. Un po’ più staccate Roma e Milan, protagoniste in negativo di questo inizio di stagione. Questa quinta giornata si preannuncia molto interessante, soprattutto per i big match che propone. Sabato alle 18:00 la Juventus che ha debuttato in Champions League con un convincente 3-0 ospita in casa il Napoli, mentre domenica alle 20:45 c’è il derby di Milano tra Inter e Milan, con i rossoneri obbligati a fare risultato dopo l’inizio deludente. A proposito di inizi deludenti: la sorpresa di questa settimana è l’esonero di Daniele De Rossi. Dopo solo quattro giornate la dirigenza giallorossa ha deciso già di cambiare la guida tecnica: al suo posto Ivan Jurić.

Tutti i match di questa quinta giornata vengono trasmessi da Dazn, di cui sette in esclusiva. Tre match sono in “coabitazione” con Sky e NowTV, le piattaforme satellitari e digitali del gruppo Comcast.

Serie A: le partite della quinta giornata: orari e data

Ritorna il calcio spezzatino: dieci slot differenti per le dieci partite di questa quinta giornata. Si comincia venerdì alle ore 18:30 con Cagliari – Empoli, match molto interessante soprattutto per un Cagliari che non ha cominciato al meglio questo campionato. La giornata prosegue con Verona – Torino alle 20:45, due delle sorprese di questo inizio di stagione. Sabato alle 15:00 si inizia con Venezia – Genoa e si prosegue alle 18:00 con il primo big match della giornata: Juventus – Napoli. La serata si chiude con Lecce – Parma. Il lunch game della domenica è un interessantissimo Fiorentina – Lazio, mentre alle 15:00 appuntamento con Monza – Bologna. Alle 18:00 c’è il debutto sulla panchina della Roma di Juric, impegnato all’Olimpico con la capolista Udinese, mentre alle 20:45 il derby di Milano chiude la domenica. La giornata si chiude lunedì alle ore 20:45 con Atalanta – Como.

Venerdì 20 settembre ore 18.30: Cagliari-Empoli – Dazn

Venerdì 20 settembre ore 20:45: Verona-Torino – Sky e Dazn

Sabato 21 settembre ore 15:00: Venezia-Genoa – Dazn

Sabato 21 settembre ore 18:00: Juventus-Napoli – Dazn

Sabato 21 settembre ore 20:45: Lecce-Parma – Dazn e Sky

Domenica 22 settembre ore 12:30: Fiorentina-Lazio – Dazn

Domenica 22 settembre ore 15:00: Monza-Bologna – Dazn

Domenica 22 settembre ore 18:00: Roma-Udinese – Dazn e Sky

Domenica 22 settembre ore 20:45: Inter-Milan – Dazn

Lunedì 23 settembre ore 20:45: Atalanta-Como – Dazn

Come vedere la Serie A su DAZN

Per altri cinque anni DAZN ha ottenuto l’esclusiva sui diritti TV della Serie A: la piattaforma continuerà a trasmettere tutte le partite della Serie A sulla sua app. Per vedere la Serie A su DAZN bisogna essere abbonati al pacchetto Standard oppure al pacchetto Plus, gli unici che permettono di accedere ai contenuti del massimo campionato di calcio italiano. Le differenze tra i due pacchetti, oltre al prezzo, sono il numero di dispositivi che è possibile registrare con il proprio account e quante persone possono vedere i contenuti contemporaneamente da due linee Internet differenti.

Quali partite della quinta giornata trasmettono Sky e NowTV

Anche in questa quinta giornata Sky e NowTV trasmettono tre partite della Serie A. Le partite prescelte sono:

Verona-Torino – venerdì

Lecce – Parma – sabato

Roma – Udinese – domenica.

Oltre che in TV, le partite le puoi vedere anche in streaming utilizzando l’app di SkyGo (per gli abbonati a Sky) oppure l’app di NowTV. Se non sei ancora abbonato a nessuna piattaforma, puoi sfruttare l’ottima promo disponibile per il PassSport di NowTV: l’abbonamento mensile è scontato del 40%.

