Come vedere Roma - Milan in TV e streaming su Sky o DAZN

27 Ottobre 2019 - Due nobili del calcio italiano che stanno vivendo un periodo piuttosto complicato. Così si può presentare Roma – Milan, uno dei big match della nona giornata di Serie A 2019 – 2020. Come tutte le partite della domenica alle 18:00 anche Roma – Milan è un’esclusiva Sky. La partita può essere vista in TV su SkySport Serie A (202) e in streaming su SkyGo. Il match è disponibile anche per gli abbonati a Now TV.

La Roma arriva alla partita con molti problemi di formazione. Tra infortunati e squalificati Fonseca ha gli uomini contati. A centrocampo gli unici disponibili sono Veretout e Zaniolo, mentre in difesa spazio a Spinazzola. In attacco rientra Perotti che affianca Dzeko. Il Milan sta ancora assimilando i nuovi dettami tattici di Pioli. Il tecnico ha rispolverato il 4-3-3 tanto caro al Milan negli ultimi anni, con Suso a giocare sulla destra , Calhanoglu sulla sinistra e Leao punta centrale. A centrocampo Biglia farà il registra affiancato da Kessiè e Paquetà.

A che ora gioca Roma – Milan

L’inizio del match tra Roma e Milan è fissato per le ore 18:00. La partita si gioca allo stadio Olimpico di Roma.

Le probabili formazioni di Roma – Milan

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Florenzi, Zaniolo, Perotti; Dzeko.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Leao, Calhanoglu.

Dove vedere in TV Roma – Milan

Roma – Milan è un’esclusiva Sky e verrà trasmessa in diretta sul canale SkySport Serie A (202). La partita di Serie A può essere vista in TV anche su Now TV, ma bisogna avere uno smart TV oppure collegare al televisore un box TV Android.

Come guardare in streaming Roma – Milan

Siete in giro con la famiglia e non volete perdervi Roma – Milan? Nessun problema. Potete seguire il match in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand dell’emittente satellitare. Per accedere a SkyGo bisogna essere abbonati e utilizzare uno dei dispositivi supportati: smartphone, tablet e computer.

Per vedere Roma – Milan in diretta streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una nuova pagina con tutti i canali disponibili in streaming e selezionando SkySport Serie A partirà lo streaming del match.

Se non siete abbonati a Sky potete seguire la diretta testuale di Roma – Milan su Virgilio Sport.