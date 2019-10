Come vedere Sassuolo - Inter in TV e in streaming su Sky e DAZN

19 Ottobre 2019 - Torna in campo l’Inter dopo la sconfitta subita in casa contro la Juventus. Prima sconfitta in campionato per la squadra di Antonio Conte, che, però, ha già l’occasione per ricominciare la marcia vincente. Oggi alle 12:30 gioca contro il Sassuolo, in una partita che si preannuncia molto divertente. Sassuolo – Inter è un’esclusiva DAZN: i tifosi potranno vedere la partita in TV su DAZN 1, canale di Sky, e in streaming sull’app di DAZN.

La pausa delle Nazionali non ha fatto bene all’Inter: Antonio Conte si ritrova senza D’Ambrosio e Sanchez, entrambi infortunati. E durante l’allenamento di rifinitura Sensi si è fermato per un nuovo problema muscolare e dovrà saltare le prossime partite. Problemi che Conte cercherà di risolvere utilizzando tutti gli elementi della rosa. Al posto di D’Ambrosio giocherà Candreva, mentre Sensi verrà sostituito da Vecino, come già accaduto contro la Juventus. Il Sassuolo non ha nessuna intenzione di rendere le cose semplici all’Inter e De Zerbi è pronto a mettere in campo una squadra tenace e in grado di ripartire velocemente. In attacco spazio al trio Berardi – Caputo – Defrel

A che ora gioca Sassuolo – Inter

Il calcio d’inizio di Sassuolo – Inter è fissato alle ore 12:30. La partita si gioca al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Inter

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Peluso; Locatelli, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Defrel

Inter (3-5-2): Handanovic; Bastoni, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez

Dove vedere in TV Sassuolo – Inter

Come tutti gli incontri domenicali delle 12:30, anche Sassuolo – Inter è un’esclusiva DAZN. Il match può essere visto in TV su DAZN utilizzando uno degli smart TV compatibili con la piattaforma. In alternativa si può collegare un computer al televisore tramite la porta HDMI.

Esiste anche un secondo modo per vedere Sassuolo – Inter in TV: il canale DAZN1 disponibile su Sky che trasmette il meglio della programmazione dell’emittente satellitare, comprese le tre partite di Serie A trasmesse in esclusiva da DAZN.

Come guardare in streaming Sassuolo – Inter

Sassuolo – Inter può essere vista in streaming sull’app di DAZN, ma bisogna essere abbonati. Per accedere all’applicazione bisogna avere un account e utilizzare uno dei dispositivi supportati: smartphone, tablet, computer, smart TV e console.

Per vedere Sassuolo – Inter in streaming bisogna lanciare DAZN, inserire le proprie credenziali e premere sul box della partita presente in homepage. Nel giro di qualche secondo partirà il media player con la diretta della partita. Lo studio pre-partita inizierà alle ore 12:00.

Chi non ha un abbonamento a DAZN, potrà seguire la diretta testuale di Sassuolo – Inter su Virgilio Sport.