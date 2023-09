Come vedere Scream VI in streaming

Fonte foto: Paramount Pictures

La maschera di uno spettro, vagamente simile a un teschio deformato in un urlo perenne, circondata da un immancabile cappuccio nero. È la celebre Ghostface che ricorre in tutti i film di Scream e che non manca ovviamente nemmeno nell’ultimo, avvincente capitolo di questa saga horror: Scream VI, ovvero Scream 6. Diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, il film è uscito al cinema nel 2023 e ha ottenuto un ottimo successo al box office: è il film della saga che ha incassato di più. Ora sta per arrivare in prima tv e in streaming.

Scream 6: la trama

Sequel diretto del film del 2022 Scream (di cui tornano infatti diversi attori e attrici), Scream 6 è ambientato a New York nel 2023, pochi giorni prima di Halloween. È passato un anno, dunque, dagli eventi di Scream. I protagonisti sono quattro sopravvissuti agli omicidi di Ghostface che, dopo essersi lasciati alle spalle Woodsboro, desiderano ricominciare da capo a New York. Ma non è così facile: un nuovo assassino manda a monte i loro progetti, mettendo a rischio le loro vite, e comincia a lasciarsi dietro una nuova scia di morti.

Il cast di Scream 6

Nel cast di Scream VI troviamo alcune vecchie conoscenze: Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Jenna Ortega (nota anche per le serie Netflix You e Mercoledì), Hayden Panettiere e Courtney Cox (che è stata Monica Geller in Friends). Accanto a loro ci sono Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra e Samara Weaving. Il film è scritto da James Vanderbilt, Guy Busick e Kevin Williamson

Scream VI in tv e in streaming

Dopo l’uscita al cinema, il film Scream VI è diventato disponibile in streaming per il noleggio su alcune piattaforme come Prime Video e Apple TV+. La prima tv italiana è in programma per sabato 9 settembre 2023 alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Il film sarà disponibile, inoltre, in streaming su NOW e on demand, anche in 4K.

Il film Scream 7 si farà?

Ebbene sì, Scream 7 si farà. La conferma ufficiale risale a inizio agosto 2023. Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, registi di Scream 6 e del precedente film del franchise, avevano auspicato la realizzazione del settimo film «con o senza la loro regia». I due hanno in effetti lasciato la regia del nuovo film a causa di altri impegni, ma saranno comunque produttori esecutivi. Scream 7 sarà diretto da Christopher Landon.

Dato che Scream 5 e Scream 6 sono usciti rispettivamente nel 2022 e nel 2023, alcuni hanno ipotizzato che per rispettare le uscite annuali è possibile che Scream 7 venga realizzato in tempo per il debutto nel 2024. La data di uscita non è però confermata e inoltre bisogna capire se lo sciopero di attori e sceneggiatori inciderà sui tempi di lavorazione.