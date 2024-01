Come vedere in streaming gratis e in TV Sinner - Medvedev finale Australia Open

Fonte foto: gorodenkoff/iStock

Jannik Sinner ce l’ha fatta: ha battuto in semifinale Novak Djokovic e ha raggiunto per la prima volta in carriera una finale di un torneo del Grande Slam. Domenica mattina alle ore 9:30 il tennista italiano incontrerà Daniil Medvedev, uscito vincitore al quinto set nell’altra semifinale contro Zverev. I due tennisti negli ultimi mesi si sono incontrati spesso e nell’ultima occasione Sinner ha vinto al terzo set alle semifinali del Masters di fine 2023 disputato a Torino. Un match sulla carta molto equilibrato, con l’italiano che deve sfruttare al meglio i punti deboli del tennista russo. Sinner ha tutte le carte in regola per vincere per la prima volta in carriera un torneo del Grande Slam e fare il definitivo salto di qualità.

Gli appassionati italiani (e non solo) sono in fermento. C’è grande attesa intorno a questo match e fino alla fine si è ipotizzato che potesse venire trasmesso in chiaro sui canali di Discovery. Ma così non è. Sinner – Medvedev sarà un’esclusiva di Eurosport 1, canale disponibile sia sulla piattaforma di Sky / NowTV sia su DAZN. Gli abbonati al pacchetto Sport (Sky e NowTV) o al pacchetto Standard (DAZN) possono guardare la finale degli Australian Open sia in TV utilizzando l’app oppure in streaming sullo smartphone, sul tablet o sul computer. Se non avete nessun abbonamento, potete approfittare dell’ottima promo disponibile per il pass annuale Sport di NowTV, scontato per l’occasione del 33% (è come avere quattro mesi gratis). Oltre a poter vedere la finale degli Australian Open con Sinner protagonista, avete accesso a tutti i contenuti sportiva della piattaforma, compresa la Serie A (tre match ogni giornata), Champions League, NBA, Formula 1, MotoGP e molto altro. Clicca sui link qui in basso e approfitta delle promo.

Sinner – Medvedev finale Australia Open 2024: a che ora si gioca

Non bisogna alzarsi all’alba per vedere la finale degli Australian Open 2024. L’inizio del match tra Sinner e Medvedev è fissato per le 9:30 di domenica 28 gennaio. Non mancate.

Come vedere in TV Sinner – Medvedev

Sky, NowTV e DAZN sono le piattaforme di riferimento se vuoi vedere la finale degli Australia Open 2024 tra Sinner e Medvedev in TV. Infatti, su queste piattaforme è presente il canale Eurosport 1 (di proprietà di Discovery che detiene i diritti sull’evento) dove verrà trasmesso il match. Se siete abbonati a Sky basta selezionare il canale 210 del vostro decoder, mentre con NowTV o DAZN bisogna lanciare l’app tramite la dashboard dello smart TV. Se non avete nessun abbonamento, come detto in precedenza, potete approfittare dello sconto del 33% sul Pass Sport di NowTV, oppure fare l’abbonamento mensile che ha un costo accessibile a tutti. Con l’abbonamento a NowTV, oltre agli Australian Open, avete accesso a tutti i contenuti sportivi di Sky compresa Serie A, Serie B, la Premier League, i grandi tornei di tennis della stagione (con Sinner che sarà sicuramente protagonista), la Formula 1, la MotoGP, la NBA e tantissimo altro.

Dove guardare in streaming gratis Sinner – Medvedev

Se non volete alzarvi dal letto e restare sotto le coperte non vi dovete preoccupare, non mancano le soluzioni per vedere Sinner – Medvedev in streaming. Le soluzioni sono principalmente tre: l’app SkyGo disponibile per gli abbonati a Sky, l’app di NowTV e l’app di DAZN. In base a quale piattaforma avete l’abbonamento (se ancora non siete iscritti a nessuna seguite i consigli dei paragrafi precedenti), è molto semplice vedere Sinner – Medvedev finale degli Australian Open 2024 in streaming. Basta accedere all’app con le proprie credenziali, cercare il canale di Eurosport 1 o in alternativa il banner/box dedicato al match e cliccarci sopra. Nel giro di pochissimi secondi partirà lo streaming della partita tra Sinner e Medvedev.

