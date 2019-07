Come vedere Stranger Things 3 in streaming in italiano

3 Luglio 2019 - A quasi un anno di distanza dalla seconda stagione, il 4 luglio 2019 arriva su Netflix Stranger Things 3, una delle serie di maggior successo della piattaforma on demand. La nuova stagione è diretta sempre dai fratelli Matt e Ross Duffer e sarà ambientata a Hawkins nell’estate del 1985. Gli sceneggiatori hanno assicurato che si tratta della “stagione più grande di sempre” e potrebbe essere suddivisa in dieci puntate,.

Essendo una serie esclusiva Netflix, tutte le puntate della terza stagione di Stranger Things vengono rilasciate contemporaneamente. Non c’è nessuna attesa settimanale: dalla mattina del 4 luglio gli utenti potranno cominciare a vedere le nuove puntate di Stranger Things 3. Gli appassionati hanno una doppia possibilità per vedere Stranger Things 3: sulla TV o in streaming su smartphone, tablet e computer. Logicamente bisogna essere abbonati a Netflix per poter guardare la serie TV sul proprio dispositivo preferito.

Stranger Things 3: anticipazioni

Una piccola precisazione prima di iniziare a leggere questo paragrafo: contiene spoiler. Se non volete rovinarvi la terza stagione di Stranger Things, il nostro consiglio è di leggere direttamente il paragrafo successivo.

È arrivata l’estate in Indiana. Stranger Things 3 è ambientato nel luglio del 1985: la scuola è finita e i ragazzi possono godersi il meritato riposo. Nella nuova stagione della serie TV ritroveremo i soliti protagonisti: Undici non deve più nascondersi e può finalmente vivere la propria vita. I ragazzi passano le giornate tra il centro commerciale e la piscina, e scoprono cosa vuol dire essere amici e cosa è l’amore. Ci saranno anche nuovi personaggi che porteranno un po’ di scompiglio a Hawkins. Ma non è tutto. Dal Sottosopra è in arrivo una minaccia che complicherà la vita a molti dei ragazzi.

Quando esce Stranger Things 3

Stranger Things 3 è disponibile su Netflix da giovedì 4 luglio 2019 e le puntate potranno essere viste in qualsiasi momento dagli appassionati.

Dove vedere Stranger Things 3 in TV in italiano

Stanger Things 3 è una serie TV prodotta da Netflix e disponibile sulla piattaforma di video streaming. Per guardare in TV Stranger Things 3 in italiano è necessario essere abbonati a Netflix e avere una smart TV compatibile con il servizio. In alternativa si può acquistare un dongle da collegare al vecchio TV e installare l’applicazione di Netflix.

Come guardare Stranger Thing 3 in streaming in italiano

Vedere Stranger Things 3 in streaming in italiano è molto semplice: basta aprire l’applicazione di Netflix su smartphone, tablet e computer e premere nell’homepage sul banner dedicato alla serie tv. Si aprirà la scheda dedicata a Stranger Things 3 e potrete scegliere quale puntata vedere tra quelle disponibili.

Avete anche la possibilità di guardare la terza stagione di Stranger Things 3 in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Per cambiare l’impostazione dovete scegliere una puntata, premere sull’icona a forma di fumetto e impostare nella voce “Audio” l’inglese, mentre in “Sottotitoli” italiano. In questo modo potete guardare Stranger Things 3 con i sub in italiano.