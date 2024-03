Come vedere in TV e in streaming Sinner - Dimitrov finale Masters 1000 di Miami

Scopri come guardare in TV e in streaming la finale dell'ATP Masters 1000 di Miami tra Sinner e Dimitrov. L'inizio è fissato alle ore 21:00.

Fonte foto: Frey/TPN / Getty Images North America

Sinner – Dimitrov è la finale dell’ATP Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano ha un grande obiettivo: vincere il torneo e diventare numero 2 al Mondo e avvicinare sempre di più la prima posizione di Novak Djokovic. Un inizio di stagione spettacolare quello di Sinner, reduce da 20 vittorie e una sola sconfitta (in semifinale contro Alcaraz nel Masters 1000 di Indian Wells). Una finale a sorpresa: in molti si aspettavano Sinner contro Alcaraz, ma Dimitrov sta giocando il miglior tennis della sua carriera e ha battuto lo spagnolo con un perentorio 6-2 6-4, dominando l’incontro dall’inizio alla fine. Il tennista italiano, dopo un inizio complicato, ha domato il ceco Machac ai quarti e ha surclassato Medvedev (numero quattro al mondo e numero tre del seeding) con un incredibile 6-1 6-2, controllando la partita dall’inizio alla fine. Per vincere contro questo Dimitrov, Sinner ha bisogno della partita perfetta. Il bulgaro ha nella sua faretra delle armi in grado di mettere in difficoltà l’italiano e Sinner dovrà essere in grado di respingere tutti gli attacchi.

L’inizio della partita è fissato alle ore 21:00 di questa domenica pasquale. Un orario perfetto per i tanti appassionati: dopo l’abbuffata del pranzo e il riposino pomeridiano, ci si può sedere sul divano e vedere la finale dell’ATP Masters 1000 di Miami tra Sinner e Dimitrov in TV o in streaming. Le due piattaforme di riferimento sono Sky e NowTV che trasmetteranno il match in diretta. Se non siete ancora abbonati, potete approfittare dell’ottima offerta disponibile per NowTV. L’abbonamento al Pass Sport è in offerta con uno sconto del 33% ed è come avere quattro mesi gratis. Hai accesso a un numero di contenuti sportivi praticamente sterminato: oltre a tutti i più importanti tornei di tennis, hai accesso a tre partite di Serie A per ogni turno di campionato, tutta la Serie B, il meglio della Premier League, la NBA, l’Eurolega, la Formula 1 e la MotoGP.

A che ora giocano Sinner – Dimitrov, finale ATP Masters 1000 di Miami

L’inizio della finale dell’ATP Masters 1000 di Miami è fissato alle ore 21:00 italiane di questa domenica pasquale. Orario perfetto per gli appassionati italiani.

Come vedere Sinner – Dimitrov in TV

Sky e NowTV sono le due piattaforme di riferimento per vedere il tennis in questo 2024. Per guardare in TV la finale dell’ATP Masters 1000 di Miami basta sintonizzarsi sui canali di Sky dedicati al tennis o su SkySport Uno. Un’ottima alternativa è NowTV, la piattaforma digitale di proprietà di Sky che mostra gran parte degli stessi contenuti della piattaforma satellitare. Per vedere il match in televisione con NowTV basta installare l’app sullo smart TV e accedere facendo il login con le proprie credenziali. Se non siete ancora abbonati al Pass Sport basta cliccare sul link qui in basso e approfittare dello sconto del 33% che ti permette di avere quattro mese gratis (paghi solo 9,99 euro al mese invece di 14,99 euro).

Come guardare Sinner – Dimitrov in streaming

Se siete impegnati in qualche cena pasquale, ma non volete perdervi la finale dell’ATP Masters 1000 di Miami non dovete preoccuparvi: potete seguire Sinner – Dimitrov in streaming utilizzando l’app di SkyGo oppure NowTV. SkyGo è l’app disponibile per tutti gli abbonati a Sky, mentre se hai un abbonamento a NowTV basta installare l’app sul tuo dispositivo mobile (è disponibile su qualsiasi app store). Per vedere Sinner – Dimitrov in streaming devi solo aprire l’app, inserire le credenziali e selezionare il canale che fa vedere il match in streaming. Se non siete abbonati a nessun servizio, potete approfittare dello sconto del 33% per l’abbonamento annuale al Pass Sport di NowTV. Oltre al tennis, avete accesso a tantissimi contenuti sportivi, tra cui il meglio del calcio internazionale (compresa la Champions League), basket, Formula 1 e MotoGP.

