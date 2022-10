Come vedere in streaming gratis Barcellona – Inter di Champions League

La Champions League arriva nelle fasi più calde della stagione, con la quarta giornata dei gironi eliminatori. Le partite cominciano a valere molto di più in ottica qualificazione. Ed è proprio il caso di Barcellona – Inter, partita del girone C di Champions League 2022 -2023 che mette una contro l’altra le due pretendenti al secondo posto, l’ultimo disponibile per la qualificazione agli ottavi. La settimana scorsa l’Inter ha battuto i blaugrana per 1-0 con il gol decisivo da fuori area di Çalhanoğlu, conquistando il secondo posto nel girone. Strappare un punto al Camp Nou permetterebbe ai nerazzurri di avvinare tantissimo il sogno qualificazione.

Il match si gioca mercoledì 12 ottobre alle 21:00 ed è un’esclusiva Amazon Prime Video. La partita è disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati alla piattaforma di video streaming e la si può seguire da qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, computer e smart TV (per chi non ha un televisore intelligente c’è una valida alternativa: il Fire TV Stick). Per chi ancora non è abbonato a Prime Video, in questi giorni c’è un’ottima promozione: per tutti i nuovi abbonati c’è una prova gratuita di 30 giorni ed è possibile disdire l’abbonamento in ogni momento. Ecco come vedere in streaming e in TV Barcellona – Inter.

ABBONATI GRATIS AD AMAZON PRIME VIDEO (PER I NUOVI ISCRITTI)

Barcellona – Inter: a che ora si gioca

Il match di Champions League tra Barcellona – Inter è fissato per le ore 21:00 e si gioca al Camp Nou.

Come vedere in TV Barcellona – Inter

Guardare Barcellona – Inter in TV è semplicissimo. Essendo un’esclusiva Amazon Prime Video bisogna essere abbonati alla piattaforma e avere l’app installata sul proprio televisore intelligente. Per chi ha un televisore un po’ vecchiotto non deve preoccuparsi: basta acquistare un dispositivo come il Fire TV Stick e il gioco è fatto. Per vedere la partita in TV, quindi, bisogna lanciare l’app, inserire le proprie credenziali (chi non è abbonato lo può diventare oggi approfittando della promo con prova gratuita per 30 giorni, basta cliccare qui), e premere sul banner della partita presente nella homepage. Nel giro di pochissimi secondi partirà la diretta del match. C’è anche uno studio pre-partita che comincerà alle 19:30.

Come guardare in streaming gratis Barcellona-Inter

Per vedere Barcellona- Inter in streaming gratis basta utilizzare uno dei tanti dispositivi che supportano l’app di Amazon Prime Video: smartphone, tablet, computer e TV Stick. Dopo aver effettuato l’accesso con il proprio account Prime Video, basta cliccare sul banner della partita e nel giro di pochi secondi partirà lo streaming. Chi non è abbonato alla piattaforma video di Amazon, lo può diventare gratis oggi: per tutti i nuovi iscritti c’è una prova gratuita di 30 giorni e la possibilità di recedere in qualsiasi momento. Su Prime Video, oltre alle partite di Champions League, troverete un numero di contenuti praticamente infinito tra film, serie TV, documentari e programmi per i più piccoli.

