Come vedere in streaming gratis la Formula 1

La stagione di Formula 1 2022 è iniziata e si è già colorata di rosso. La doppietta Ferrari nel GP del Bahrein ha riacceso le speranze dei tifosi ferraristi: questo potrebbe essere l’anno buono per tornare protagonisti e, perché no, vincere anche il titolo mondiale che oramai da troppo tempo manca a Maranello.

L’interesse sulla Formula 1 è cresciuto notevolmente negli ultimi mesi, grazie soprattutto a un cambiamento del regolamento che ha stravolto le macchine. Nuove regole che hanno dato carta bianca ai progettisti e agli ingegneri e i risultati si sono visti immediatamente. Le macchine sono tutte molto differenti tra di loro, con filosofie progettuali che partono da principi praticamente opposti. Nelle idee dei progettisti le vetture a “effetto suolo" dovevano garantire maggiore spettacolo e più battaglia tra i piloti e così è stato. I continui sorpassi tra Leclerc e Verstappen sono stati solo un piccolo antipasto di quello che sarà il resto della stagione. Una cosa è certa: ci sarà da divertirsi.

Nuove regole, ma vecchie abitudini per quanto riguarda la Formula 1 in TV. I diritti televisivi anche per questa stagione sono di proprietà di Sky che trasmetterà in esclusiva sui propri canali tutte e 23 le gare del calendario (si dovrebbe aggiungere il GP del Qatar che andrà a sostituire il GP di Russia). Oltre che su Sky, le gare verranno trasmesse in diretta TV anche su NowTV e in chiaro su TV8 (la maggior parte in differita). Per vedere la Formula 1 2022 in streaming ci sono tante soluzioni differenti: l’app di SkyGo, l’app di NowTV oppure il sito di TV8. In alternativa è possibile acquistare dispositivi come il Now Smart Stick che include due mesi di abbonamento al pacchetto Sport (non solo Formula 1, ma anche Serie A, NBA e il meglio del tennis mondiale). Ecco come seguire in diretta streaming la Formula 1 2022.

Il calendario Formula 1 2022

Una stagione lunga otto mesi che porterà il circus della Formula 1 in giro per il mondo. Si è partiti il 20 marzo con il GP del Bahrein e si finirà il 20 novembre con l’ormai consueto GP di Abu Dhabi. In totale saranno 23 i gran premi previsti (al momento ne manca uno per la cancellazione del GP di Russia che dovrebbe essere sostituito dal GP del Qatar) e sarà la stagione più lunga di sempre per la Formula 1. Ecco il calendario completo.

20 marzo – GP del Bahrein – Vittoria Leclerc

27 marzo – GP dell’Arabia Saudita

10 aprile – GP dell’Australia

24 aprile – GP dell’Emilia-Romagna (Imola)

8 maggio – GP di Miami

22 maggio – GP di Spagna

29 maggio – GP di Montecarlo

12 giugno – GP dell’Azerbaijan

19 giugno – GP del Canada

3 luglio – GP della Gran Bretagna

10 luglio – GP dell’Austria

24 luglio – GP della Francia

31 luglio – GP dell’Ungheria

28 agosto – GP del Belgio

4 settembre – GP dell’Olanda

11 settembre – GP dell’Italia

2 ottobre – GP di Singapore

9 ottobre – GP del Giappone

23 ottobre – GP degli Stati Uniti

30 ottobre – GP del Messico

13 novembre – GP del Brasile

20 novembre – GP di Abu Dhabi

Dove vedere la Formula 1 in diretta TV

Per vedere in diretta TV la Formula 1 2022 è necessario avere un abbonamento a Sky. In alternativa c’è la possibilità di vedere i gran premi in chiaro su TV8, ma la maggior parte verranno trasmessi in differita.

Sono due i canali di riferimento per vedere in diretta la Formula 1 2022 in TV: SkySport 1 e SkySport F1. Nel canale dedicato, oltre a tutto il weekend di gara con prove libere, qualifiche e corsa la domenica, ci saranno tanti approfondimenti quotidiani, sia dalla pista sia dallo studio televisivo. La TV satellitare ha aumentato le ore di diretta per questa nuova stagione della Formula 1.

Chi non ha un abbonamento a Sky, ha due alternative per vedere in diretta la nuova stagione. La prima è di aspettare la differita che viene trasmessa dal canale TV8 del digitale terrestre. La seconda è utilizzare un dispositivo come il Now Smart Stick, una chiavetta multimediale che si collega alla porta HDMI del televisore e permette di accedere alla piattaforma di video streaming con due mesi di abbonamento al pacchetto Sport. Il Now Smart Stick è disponibile su Amazon a un prezzo molto conveniente.

Come guardare la Formula 1 2022 in diretta streaming su SkyGo

Per vedere la Formula 1 2022 in streaming, l’opzione migliore è l’app SkyGo, la piattaforma streaming di Sky. Se siete abbonati al pacchetto Sport, potete installare l’app sul vostro dispositivo (smartphone, tablet, computer), aprirla e inserire le vostre credenziali dell’account Sky. A questo punto basta premere sul banner dedicato alla Formula 1 presente in alto e partirà lo streaming della gara. Nel caso in cui non ci sia il banner, basta premere sulla voce “Canali TV" e selezionare SkySport 1 o SkySport F1. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming e si potranno seguire prove, qualifiche e gara.

Come vedere la Formula 1 2022 in streaming su NowTV

NowTV è il servizio on demand creato da Sky dove sono presenti la maggior parte dei canali televisivi della piattaforma satellitare, tra cui quelli dedicati allo sport. Se siete abbonati al pacchetto Sport di NowTV, basta entrare con le proprie credenziali e selezionare il canale dedicato alla Formula 1: nel giro di pochi secondi partirà lo streaming del gran premio (o delle qualifiche o delle prove libere). Se non volete abbonarvi, c’è la possibilità su Amazon di acquistare Now Smart Stick, una chiavetta multimediale con all’interno due mesi di abbonamento al pacchetto Sport.

Now Smart Stick con 2 mesi di abbonamento sport

Il prezzo è davvero conveniente, e oltre alla Formula 1 puoi vedere 3 partite di Serie A alla settimana, la NBA, i migliori tornei di tennis e tutti gli altri sport trasmessi da Sky. Inoltre, la chiavetta trasforma il proprio televisore in smart (come se fosse un Fire TV Stick) e si possono installare tutte le app più importanti per il video streaming, tra cui Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e YouTube.

Come seguire in streaming gratis la Formula 1 2022 su TV8

L’ultima alternativa per vedere in diretta streaming gratis la Formula 1 2022 è utilizzare il sito di TV8. Il canale del digitale terrestre (di proprietà di Sky), infatti, ha i diritti per trasmettere la maggior parte delle gare in differita. Per guardare in streaming i gran premi bisogna accedere al sito, premere sulla voce del menù streaming e nel giro di pochi secondi partirà la diretta del canale. Non c’è bisogno di nessuna iscrizione, è tutto completamente gratuito da qualsiasi dispositivo: smartphone, smart TV e computer.