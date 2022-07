Come vedere in streaming gratis il GP di Francia 2022 di Formula 1

Prima delle vacanze estive la Formula 1 ci riserva un doppio appuntamento: questa settimana si corre il GP di Francia sul circuito Paul Ricard, mentre nella prossima ci si sposta tutti in Ungheria per lo storico gran premio che si corre all’Hungaroring. Un doppio appuntamento che servirà a tutte le Scuderie per finire al meglio e prepararsi al rush finale. La Ferrari arriva da due ottime vittorie con Sainz a Silverstone e Leclerc in Austria. La Scuderia di Maranello sembra in questo momento essere la macchina più veloce in pista, ma anche quella che più soffre i problemi di affidabilità, come dimostra il motore rotto da Sainz nell’ultima gara.

Il GP di Francia si corre sul circuito Paul Ricard, iconico per le sue curve veloci e le vie di fuga in asfalto. Si tratta di una pista da medio carico e la Ferrari con la Red Bull dovrebbero equivalersi. E attenzione anche alla Mercedes che nelle ultime gare sembra essere in forte rimonta (e l’asfalto liscio del Paul Ricard dovrebbe favorirla). Un ruolo importante lo potrebbero avere le gomme: in questo fine settimana sono previste temperature da bollino rosso e l’asfalto potrebbe superare i cinquanta gradi. E già in Austria abbiamo visto come la Red Bull in gara fa fatica con la gestione delle gomme. Sarà quindi un weekend infuocato tutto da gustare.

Il GP di Francia 2022 non è un’esclusiva SkySport. La gara verrà trasmessa in diretta TV anche sul canale del digitale terrestre TV8 (qualifiche e gare). Sui canali di Sky, però, andranno in onda in esclusiva i tre turni di prove libere e tutti gli approfondimenti dai box e dagli studi. Ecco come seguire il GP di Francia 2022 in TV e in diretta streaming gratis su smartphone, computer, tablet e smart TV.

GP Francia 2022 di Formula 1: gli orari

Classici orari europei per il GP di Francia 2022 di Formula 1. Si parte il venerdì con le prove libere e si chiude la domenica con la gara (partenza alle 15:00). Nel mezzo le qualifiche e i classici approfondimenti curati dai giornalisti di Sky. Ecco un riassunto con tutti gli appuntamenti del fine settimane.

Prove libere 1: ore 14:00, venerdì

Prove libere 2: ore 17:00, venerdì

Prove libere 3: ore 13:00, sabato

Qualifiche: ore 16:00, sabato

Gara: ore 15:00, domenica

Come vedere in TV il GP di Francia 2022 di Formula 1

Ci sono varie soluzioni per guardare in TV il GP di Francia 2022. Per gli abbonati al pacchetto Sport di Sky basta posizionarsi sui canali SkySport Uno o SkySport F1. Oltre a tutti gli appuntamenti in pista, sarà possibile interagire anche con gli esperti grazie ai canali social nei vari spazi dedicati agli approfondimenti. Una valida alternativa è la Now Smart Stick, la chiavetta multimediale che si collega al televisore tramite porta HDMI, e che permette di accedere ai canali Sky. Oggi la troviamo in offerta su Amazon a un ottimo prezzo, con inclusi due mesi di abbonamento al pacchetto Sport (oltre a questo gran premio, sarà possibile vedere anche i prossimi compreso il GP d’Italia che si corre a settembre).

Now Smart Stick con 2 mesi di abbonamento sport

Il GP di Francia 2022 può essere visto in diretta TV anche sul digitale terrestre sul canale TV8, di proprietà sempre di Sky. Il canale trasmetterà qualifiche e gara.

Come guardare in streaming gratis il GP di Francia 2022 di Formula 1

Con il caldo torrido di questi giorni, molti di voi staranno al mare a godersi un po’ di frescura. Se siete appassionati di Formula 1 non dovete preoccuparvi, ci sono vari modi per guardare il GP di Francia 2022 in diretta streaming. Il più semplice è utilizzare SkyGo, la piattaforma on demand riservata ai clienti SKy. Per utilizzarla basta scaricare l’app sul proprio dispositivo, inserire le credenziali dell’account e premere sul banner dedicato al gran premio. Nel giro di pochissimi secondi partirà lo streaming della gara. Funzionamento molto simile per chi è abbonato a NowTV: basta scaricare l’app sul proprio dispositivo, effettuare l’accesso con le credenziali e lanciare la diretta streaming del GP di Francia 2022.

Infine, per vedere in streaming gratis il GP di Francia 2022 c’è il sito di TV8: non c’è bisogno né di essere registrati né di pagare un abbonamento. Basta accedere al sito, cliccare sulla sezione dedicata all’on demand e aspettare qualche secondo che carichi la diretta streaming.