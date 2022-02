Come vedere in streaming gratis Inter – Liverpool di Champions League

Febbraio fa rima con ottavi di Champions League. Dopo la pausa invernale finalmente torna la competizione calcistica più bella d’Europa. E lo fa subito con grandi partite. La prima italiana a scendere in campo è l’Inter di Simone Inzaghi che sfiderà mercoledì 16 febbraio a San Siro il Liverpool di Jürgen Klopp. Per i neroazzurri sarà una partita complicatissima: sfidano una squadra che nelle ultime quattro edizioni è arrivata una volta in finale e una volta l’ha anche vinta. E quest’anno il duo Salah-Manè sembra essere tornato quello degli anni d’oro. L’Inter dovrà anche fare a meno di Niccolò Barella, squalificato per l’andata degli ottavi di Champions League.

Come abbiamo imparato in questa edizione, alcune partite di Champions League sono un’esclusiva di Amazon Prime Video. E Inter – Liverpool è proprio una di queste. Tutti gli abbonati a Prime Video possono vedere la partita in streaming gratis, senza nessun costo aggiuntivo. Chi ancora non è iscritto alla piattaforma, può abbonarsi a Prime Video (i primi 30 giorni sono gratuiti e si può disdire l’abbonamento in ogni momento) e vedersi Inter – Liverpool di Champions League in streaming gratis, anche in altissima definizione. E non bisogna nemmeno avere una connessione velocissima: i server di Prime Video hanno dimostrato di reggere benissimo i picchi di accesso.

ABBONATI GRATIS AD AMAZON PRIME VIDEO (PER I NUOVI ISCRITTI)

Inter – Liverpool: a che ora si gioca

Il fischio d’inizio dell’andata degli ottavi di finale di Champions League Inter – Liverpool è fissato alle ore 21:00. Si gioca allo stadio Giuseppe Meazza (San Siro).

Dove vedere in TV gratis Inter – Liverpool, andata ottavi di Champions League

L’andata degli ottavi di Champions League Inter – Liverpool è un’esclusiva Amazon Prime Video e può essere vista gratuitamente sul televisore di casa da tutti gli abbonati alla piattaforma. Amazon Prime Video è un’applicazione, quindi è necessario avere uno smart TV oppure collegare al televisore uno strumento come la Fire TV Stick che permette di installare le app di video streaming.

Come guardare in streaming gratis Inter – Liverpool di Champions League

Seguire Inter – Liverpool in streaming gratis è molto facile: bisogna essere abbonati ad Amazon Prime Video. Vi ricordiamo che la piattaforma di video streaming, oltre a trasmettere in esclusiva le migliori partite della Champions League 2021-2022, offre un catalogo sterminato di film, serie TV originali e programmi per bambini. E per i nuovi iscritti i primi 30 giorni sono gratuiti (si può recedere in qualsiasi momento).

Per vedere in streaming gratis Inter – Liverpool bisogna aprire l’app di Prime Video sul televisore (oppure sullo smartphone, tablet, qualsiasi dispositivo dove è possibile installare l’app) e inserire le proprie credenziali. Si aprirà l’home page della piattaforma e troveremo un banner dedicato alla partita. Cliccandoci sopra partirà lo streaming gratuito di Inter – Liverpool, andata degli ottavi di Champions League. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00, ma già alle 19:30 inizierà lo studio pre-partita con gli opinionisti di Prime Video in diretta dallo stadio San Siro.

ABBONATI GRATIS AD AMAZON PRIME VIDEO (PER I NUOVI ISCRITTI)

Inoltre, vi ricordiamo che abbiamo aperto anche il “Canale offerte tecnologia" su Telegram dove ogni giorno pubblichiamo le migliori offerte presenti su Amazon: per iscrivervi gratuitamente basta cliccare qui.