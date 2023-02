Come vedere in streaming gratis Inter - Porto di Champions League

Siamo entrati nel momento più importante della stagione, con le partite a eliminazione diretta della Champions League dove ogni singolo errore può costare molto caro. Questa settimana è la volta delle ultime quattro partite di andata degli ottavi di finale e ci sono ancora delle italiane come protagoniste. Uno dei big match vede in campo l’Inter di Simone Inzaghi contro i portoghesi del Porto, squadra che ha vinto il proprio girone e ha buttato fuori l’Atletico Madrid di Simeone. Una partita sulla carta molto equilibrata: i neroazzurri non devono prendere sotto gamba un avversario che sulla carta potrebbe essere inferiore, ma che ha dimostrato di esprimere un gioco moderno e veloce.

La partita si gioca mercoledì 22 febbraio alle ore 21:00 e come tutte le migliori partite del mercoledì sera è un’esclusiva Amazon Prime Video. Il match è disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati alla piattaforma e chi ancora non ha sottoscritto un abbonamento può approfittare della super promo disponibile in questi giorni: per tutti i nuovi iscritti c’è una prova gratuita di 30 giorni ed è possibile effettuare il recesso in qualsiasi momento senza dover pagare penali. Inoltre, abbonandosi oggi potrete vedere in streaming gratis anche le prossime partite che riguardano le squadra italiane: il ritorno degli ottavi di Milan e Napoli. Approfittane subito e non perdete questa super opportunità.

Se vuoi ricevere notizie su come vedere programmi TV in streaming e sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al "Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

ABBONATI GRATIS AD AMAZON PRIME VIDEO (PER I NUOVI ISCRITTI)

Inter – Porto: a che ora si gioca

Appuntamento alle ore 21:00 con il calcio d’inizio di Inter – Porto. La partita si gioca allo stadio Giuseppe Meazza (San Siro).

Dove vedere in TV Inter – Porto

Come per tutte le partite trasmesse finora in esclusiva dalla piattaforma video di Amazon, anche Inter – Porto può essere vista sul TV di casa. L’importante è avere un televisore intelligente con l’app di Amazon Prime Video installata, una connessione a internet e, logicamente, l’abbonamento alla piattaforma. Se ancora non siete abbonati ad Amazon Prime Video, lo potete diventare adesso cliccando su questo link e sfruttando la prova gratuita di trenta giorni. Se, invece, non avete uno smart TV, potete acquistare un dispositivo come il Fire TV Stick che trasforma il vostro televisore in un dispositivo moderno.

Per guardare Inter – Porto in TV bastano pochi e semplici passaggi. Lanciare l’app di Amazon Prime Video, inserire le proprie credenziali e poi cliccare sul banner presente in home page dedicato al match. Nel giro di pochissimi secondi partirà la diretta del match.

Come guardare in streaming gratis Inter – Porto di Champions League

Grazie all’app Amazon Prime Video puoi seguire in streaming gratis Inter – Porto da qualunque luogo, l’importante è utilizzare uno dei tanti dispositivi supportati dalla piattaforma (smartphone, smart TV, tablet e computer). La procedura da seguire è molto semplice: basta avere una connessione a internet, lanciare l’app e inserire le proprie credenziali. Una volta avuto l’accesso alla piattaforma ci sarà il banner dedicato alla partita ad aspettarvi e cliccandoci partirà lo streaming gratuito di Inter – Porto. Per poter vedere il match bisogna essere abbonati ad Amazon Prime Video: per tutti i nuovi iscritti c’è una prova gratuita di ben 30 giorni. Inoltre, iscrivendovi oggi avrete la possibilità di vedere anche i match di Milan e Napoli che si giocheranno nelle prossime settimane. Oltre a usufruire di tutta l’offerta Amazon Prime Video che comprende film, serie TV in esclusiva, documentari e anche contenuti per i più piccoli.

ABBONATI GRATIS AD AMAZON PRIME VIDEO (PER I NUOVI ISCRITTI)