Come vedere in streaming gratis Napoli - Eintracht Francoforte di Champions League

Ultima partita di ritorno degli ottavi di Champions League 2022 – 2023. Questa sera 15 marzo scende in campo il Napoli di Luciano Spalletti che se la deve vedere contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. I partenopei arrivano all’incontro forti del 2-0 dell’andata che li mette in una posizione di vantaggio. Nell’ultima partita di campionato il Napoli ha battuto nettamente l’Atalanta e si avvicina sempre di più allo scudetto: il vantaggio nei confronti degli avversari è abissale e oramai quasi irrecuperabile. E il Napoli visto in questa stagione può dire la sua anche in Champions League: una squadra che gioca molto bene e che ha trovato in Osimhen e Kvaratskhelia due top player assoluti. La partita, però, non deve essere presa sottogamba: l’Eintracht è pronto a giocarsi il tutto per tutto e a ribaltare il risultato dell’andata.

Come tutte le migliori partite del mercoledì che riguardano le italiane, anche Napoli – Eintracht Francoforte è un'esclusiva Amazon Prime Video ed è disponibile gratuitamente a tutti gli abbonati alla piattaforma. Per vedere il match basta accedere a Prime Video con le proprie credenziali e cliccare sul tasto Play nella pagina dedicata alla partita.

Napoli – Eintracht Francoforte: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio di Napoli – Eintracht Francoforte è fissato per le ore 21:00 di mercoledì 15 marzo. Si gioca allo stadio Diego Armando Maradona.

Dove vedere in TV Napoli – Eintracht Francoforte

Napoli – Eintracht Francoforte è disponibile anche in TV: l'importante è avere uno smart TV e l'app di Prime Video installata, oltre a essere abbonati alla piattaforma. Se rispettate tutti questi requisiti, basta lanciare l'app, inserire le proprie credenziali e cliccare sul banner dedicato alla partita.

Come guardare in streaming gratis Napoli – Eintracht Francoforte

Napoli – Eintracht Francoforte è disponibile anche in streaming gratis da qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, computer. L'importante è avere una buona connessione a internet e accedere alla piattaforma di Prime Video. Per guardare Napoli – Eintracht Francoforte in streaming gratis basta lanciare l'app, inserire le credenziali e cliccare sul banner presente in homepage dedicato al match: in pochissimi secondi partirà la diretta della partita. Il calcio d'inizio è per le 21:00, mentre per lo studio pre-partita l'appuntamento è per le ore 19:30.

