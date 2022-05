Come vedere in streaming gratis Real Madrid - Manchester City di Champions League

Questa sera si decide chi raggiungerà il Liverpool a Parigi per giocarsi la Champions League 2021-2022. Alle ore 21:00 scendono in campo allo stadio Santiago Bernabéu Real Madrid e Manchester City, a solo una settimana di distanza da quella che fino ad adesso è stata la partita più bella dell’anno. Si riparte dal 4-3 dell’andata e ricordiamo che non c’è la regola dei gol in trasferta: nel caso in cui il Real dovesse vincere nei novanta minuti con un gol di differenza si andrà direttamente ai tempi supplementari (e poi eventualmente ai rigori).

Il match dell’andata è stato uno spot per il calcio, in cui in campo si sono visti i migliori giocatori al mondo. Benzema si sta dimostrando sempre più un giocatore decisivo e sembra avviarsi alla vittoria del Pallone d’Oro. Per la squadra allenata da Guardiola, invece, sembra avvicinarsi sempre di più la possibilità di giocarsi nuovamente la finale della Champions League, dopo la sconfitta in finale lo scorso anno contro il Chelsea. Carlo Ancelotti, fresco vincitore della Liga (l’unico allenatore a essere riuscito a vincere lo Scudetto nei cinque principali campionati europei), proverà a ribaltare il risultato dell’andata, affidandosi anche alla spinta del pubblico, sempre molto caldo al Santiago Bernabéu.

Anche questa semifinale, come tutte le partite giocate di mercoledì fino a questo momento, sarà un’esclusiva Amazon Prime Video e tutti gli abbonati la potranno vedere gratuitamente sulla piattaforma streaming. Chi ancora non è abbonato, lo può diventare oggi sfruttando la promozione attiva in questo momento che permette di utilizzare Prime Video gratuitamente per i primi 30 giorni (si può recedere in qualsiasi momento senza pagare nessuna penale). Ecco come vedere Real Madrid – Manchester City di Champions League in streaming gratis su smartphone, smart TV, computer e tablet.

ABBONATI GRATIS AD AMAZON PRIME VIDEO (PER I NUOVI ISCRITTI)

Real Madrid – Manchester City: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio di Real Madrid – Manchester City è fissato per le ore 21:00 di questa sera. Si gioca allo stadio Santiago Bernabéu.

Come vedere in TV Real Madrid – Manchester City

La semifinale di ritorno tra Real Madrid – Manchester City è un’esclusiva Amazon Prime Video e per poterla guardare in TV bisogna essere abbonati alla piattaforma e avere uno smart TV dove installare l’applicazione. Per chi non ha a disposizione un televisore intelligente, l’unica alternativa è acquistare un dispositivo come il Fire TV Stick che trasforma il TV in smart e permette di installare decine di applicazione. Chi, invece, ancora non è abbonato a Prime Video lo può fare oggi e provare gratuitamente la piattaforma per 30 giorni. Abbonandosi oggi si potrà vedere anche la finale che si giocherà il 28 maggio e verrà trasmessa anche sulla piattaforma di Amazon. Ricordiamo, inoltre, che su Prime Video, oltre alla Champions League ci sono tanti altri contenuti, tra cui film e serie TV in esclusiva, documentari, realità show e programmi per i più piccoli.

Come guardare in streaming Real Madrid – Manchester City

Gli abbonati ad Amazon Prime Video possono vedere Real Madrid – Manchester City in streaming gratis anche su smartphone, tablet, computer e console. L’importante è scaricare l’app sul proprio dispositivo e avere un abbonamento attivo. Per guardare la partita in streaming gratis basta aprire l’app, inserire le proprie credenziali e premere sul banner dedicato al match presente nella home page. Nel giro di qualche secondo partirà lo streaming di Real Madri – Manchester City. Per gli appassionati c’è anche lo studio pre-partita che comincerà un’ora prima dell’inizio della partita.

