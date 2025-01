Come vedere Sinner-Shelton in TV e in streaming

Alle 9:30 Sinner affronta Shelton nella semifinale degli Australian Open 2025. Ecco come vedere l'incontro in TV e in streaming su smartphone, tablet e computer.

Quasi in scioltezza. Una cavalcata con solo qualche intoppo dovuto dal caldo, questo il percorso finora di Jannik Sinner all’Australian Open 2025, primo torneo del Grande Slam di quest’anno. Il numero uno al mondo ha raggiunto la quinta semifinale degli ultimi sei tornei dello Slam giocati, mostrando una continuità di rendimento che nessun altro al momento è in grado di assicurare. Soprattutto sul cemento, Sinner sembra quasi ingiocabile per la maggior parte dei tennisti, come dimostra il 3-0 rifilato ai quarti di finale a De Minaur, numero otto al mondo.

Ad attenderlo in semifinale l’astro nascente del tennis statunitense: Ben Shelton. Un mancino atipico e rognoso, con uno dei migliori servizi di tutto il circuito, ma con un tennis ancora acerbo. Un match ostico, ma che sulla carta Jannik può portarsi a casa, soprattutto giocando al meglio dei 5 set. Finora Shelton è stato “l’ammazza italiani”, avendo battuto sia Musetti sia Sonego (ai quarti di finale). In caso di vittoria, Jannik affronterà in finale uno tra Zverev e Djokovic.

La semifinale del torneo è un’esclusiva Discovery ed Eurosport. La puoi vedere in TV sul canale Eurosport 1 disponibile su DAZN, Sky e NowTV, oppure in diretta streaming su Discovery+ o sulle app delle varie piattaforme TV. Se non sei ancora abbonato a nessun servizio, puoi approfittare dell’ottima promo disponibile oggi per NowTV: l’abbonamento al PassSport è scontato del 40% e risparmi decine di euro. Oltre agli Australian Open, hai accesso a tantissimi contenuti sportivi, tra cui tutta la Champions League e tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato.

A che ora gioca Sinner – Shelton

Nonostante il fuso orario, l’inizio del match tra Sinner e Shelton è perfetto per gli appassionati italiani. La semifinale, infatti, è il piatto forte del programma serale del campo centrale degli Australian Open e inizierà alle ore 9:30 italiane. Sveglie puntate per non perdersi nemmeno uno scambio del match.

Come vedere Sinner – Shelton in TV

Per guardare Sinner-Shelton in TV bisogna essere abbonati a uno dei servizi che trasmette i canali di Eurosport. In Italia sono Sky (piattaforma satellitare), DAZN e NowTV (tramite app da installare sullo smart TV). Oltre a questi bisogna aggiungere naturalmente la piattaforma di Discovery+, detentrice dei diritti TV del torneo australiano. Per vedere Sinner – Shelton in TV bisogna sintonizzarsi sul canale di Eurosport 1 utilizzando una di queste piattaforma poco prima delle 09:30 e gustarsi la partita seduti comodamente sul divano di casa.

Come guardare in streaming Sinner – Shelton

Se siete impossibilitati nel vedere in TV la semifinale degli Australian Open 2025 tra Sinner e Shelton non dovete preoccupavi: la potete seguire facilmente in streaming. Basta utilizzare l’app di SkyGo, di NowTV, di DAZN o di Discovery+, in base al servizio a cui siete abbonati. Per seguire il match basta lanciare l’applicazione, inserire le proprie credenziali e selezionare il canale di Eurosport 1. Nel giro di qualche secondo partirà lo streaming del match.

