Musetti - Alcaraz: come vedere in TV e in streaming la finale dell'ATP di Montecarlo

Alle 12:00 si disputa la finale dell'ATP Masters 100 di Montecarlo tra Musetti e Alcaraz. Ecco come vedere la partita in streaming e in TV.

Fonte foto: TIM IRELAND/Ansa

Con la vittoria in rimonta contro De Minaur, Lorenzo Musetti ha conquistato la finale dell’ATP 1000 di Montecarlo. Per il tennista italiano è la consacrazione definitiva e la dimostrazione che la top ten non è così lontana. Per il giovane tennista italiano si tratta della prima finale in un Master 1000 e anche della prima finale conquistata in questo 2025. E lo ha fatto nel primo torneo disputato sulla terra rossa, la superficie preferita dal tennista di Carraro. Una settimana con tanti alti e bassi: costretto a recuperare un set di svantaggio in quasi tutte le partite disputate, Musetti ha dimostrato ancora una volta il suo infinito talento. Ora in finale lo aspetta Carlos Alcaraz, anche lui alla prima finale in un Masters 1000 in questo 2025. Una sfida che sulla carta vede lo spagnolo favorito, ma l’italiano non parte battuto. Se metterà in mostra il suo infinito talento, potrà dare filo da torcere al fenomeno spagnolo.

Come tutti i Masters 1000 che si disputeranno quest'anno, anche l'ATP di Montecarlo è un'esclusiva Sky. Per vedere in TV e in streaming la finale Musetti – Alcaraz bisogna sintonizzarsi sui canali di SkySport disponibili sia sulla piattaforma satellitare sia su NowTV. Oltre a tutti i migliori tornei di tennis, puoi vedere tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Formula 1, la MotoGP, la NBA (stanno per cominciare i playoff), l'Eurolega di basket e tantissimo altro.

A che ora giocano Musetti – Alcaraz

Orario perfetto per gli appassionati italiani di tennis. La finale dell’ATP 1000 di Montecarlo tra Musetti e Alcaraz è fissata alla ore 12:00. A meno di ritardi a causa delle condizioni meteo avverse, l’orario dovrebbe essere rispettato.

Come vedere in TV Alcaraz – Musetti

Se siete in casa, potete guardare la finale del Master 1000 di Montecarlo in TV sui canali sportivi di Sky oppure utilizzando l'app di NowTV. Nel primo caso basta avere l'abbonamento al pacchetto Sport di Sky, mentre nel secondo caso bisogna essere abbonati al PassSport di NowTV. Per scaricare l'app di NowTV bisogna avere uno smart TV e una connessione alla rete Wi-Fi abbastanza stabile.

Come guardare in streaming Musetti – Alcaraz

Anche se siete a pranzo fuori con la famiglia o con gli amici potete guardare in streaming la finale dell’ATP 1000 di Montecarlo tra Musetti e Alcaraz. Basta utilizzare l’app di SkyGo se siete abbonati a Sky, oppure l’omonima app se siete abbonati a NowTV. Utilizzarle è molto semplice: una volta installate sullo smartphone o tablet, basta inserire le proprie credenziali e cliccare sul banner dedicato alla partita. Nel giro di pochissimi secondi partirà lo streaming e potrete vedere la finale tra Musetti e Alcaraz.

Oltre a vedere i migliori tornei di tennis al mondo, hai accesso a tantissimi contenuti sportivi.

