Come vedere la quindicesima giornata di Serie A in TV e streaming

Fonte foto: naypong/123RF.com

La Serie A riparte dopo lo brutto spavento di Fiorentina – Inter con Edoardo Bove colpito da un arresto cardio circolatorio e salvato dall’intervento tempestivo dei sanitari. Da venerdì 6 dicembre si riparte con la quindicesima giornata che si apre con un doppio appuntamento: Inter – Parma e il big match Atalanta – Milan. Un anticipo dovuto al turno infrasettimanale della Champions League che vede impegnate proprio le squadre milanesi e i bergamaschi. Un’Atalanta che viene da otto vittorie consecutive che l’hanno porta a un solo punto di distacco dal Napoli capolista. Una vittoria contro il Milan, dopo aver battuto la Roma in trasferta lunedì scorso, metterebbe i bergamaschi tra i favoriti naturali per la vittoria finale dello Scudetto. Il Napoli capolista, invece, è impegnato nell’altro big match di giornata: domenica sera alle 20:45 contro la Lazio che, al netto della sconfitta della scorsa giornata, sta disputando un ottimo inizio di stagione. La Juventus, una delle squadre in flessione in questo momento, ospita in casa il Bologna, in una partita che vale molto più dei semplici tre punti. Match interessante anche tra Roma – Lecce, con i giallorossi quindicesimi a soli due punti dalla zona retrocessione e con gli stessi punti dei salentini.

Tutti i match della quindicesima giornata sono trasmessi da DAZN, di cui sette in esclusiva. I restanti tre match sono in co-esclusiva con Sky e NowTV che da quest’anno trasmettono anche alcuni big match, come dimostra Atalanta-Milan in onda sulle loro piattaforme venerdì sera. Se non avete ancora un abbonamento, potete approfittare dell’ottima promo Black Friday disponibile per DAZN: l’abbonamento standard costa solamente 14,90 euro al mese invece di 34,99 euro. L’offerta scade tra pochissimi giorni, quindi devi approfittarne subito cliccando sul link qui in basso.

Quindicesima giornata di Serie A: partite e orari

Venerdì 6 dicembre ore 18:30: Inter-Parma – DAZN

Venerdì 6 dicembre ore 20:45: Atalanta-Milan – DAZN e Sky/NowTV

Sabato 7 dicembre ore 15:00: Genoa-Torino – DAZN

Sabato 7 dicembre ore 18:00: Juventus-Bologna – DAZN

Sabato 7 dicembre ore 20:45: Roma-Lecce – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 8 dicembre ore 12:30: Fiorentina-Cagliari – DAZN

Domenica 8 dicembre ore 15:00: Verona-Empoli – DAZN

Domenica 8 dicembre ore 18:00: Venezia-Como – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 8 dicembre ore 20:45: Napoli-Lazio – DAZN

Lunedì 9 dicembre ore 20:45: Monza-Udinese – DAZN

Come vedere la Serie A su DAZN

Continua ancora per pochissimi giorni (fino a domenica sera) l’ottima promo di DAZN dedicata al Black Friday. Puoi abbonarti alla piattaforma a un prezzo ridotto. I due pacchetti dedicati alla Serie A che permettono di vedere tutti i match di ogni turno (Standard e Plus) sono scontati di più del 60% e danno la possibilità di accedere a tutti i contenuti della piattaforma.

Standard – 14,90 euro al mese invece di 34,99 euro

Plus – 24,90 euro al mese invece di 59,99 euro

Oltre a tutta la Serie A avete accesso a tutta la Serie B, la Liga spagnola, il campionato portoghese e DAZN ha acquisito anche i diritti del nuovo mondiale per Club che si disputerà nell’estate del 2025 negli Stati Uniti. Per l’Italia parteciperanno Inter e Juventus.

Quali partite della quindicesima giornata trasmettono Sky e NowTV

Le tre partite in onda su Sky e NowTV di questo quindicesimo turno sono:

Atalanta – Milan – venerdì 6 dicembre

Roma – Lecce – sabato ore 20:45

Venezia – Como – domenica ore 18:00

I clienti Sky possono anche vedere i match in streaming utilizzando l’app di SkyGo, mentre gli abbonati di NowTv possono utilizzare l’omonima app. Se non sei ancora abbonato, puoi sfruttare la promo attiva in questi giorni che permette di sottoscrivere l’abbonamento al PassSport di NowTV con un risparmio del 40% rispetto al prezzo base. Hai accesso a tutti i contenuti sportivi della piattaforma, compresa la Serie B, le migliori partite della Lega Pro, la Premier League, l’Eurolega di basket, la NBA e tantissimo altro.

