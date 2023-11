Come vedere in TV e in streaming la tredicesima giornata di Serie A

Fonte foto: demaerre/iStock

Con la pausa delle Nazionali appena conclusa (e con un’Italia che è riuscita a qualificarsi per gli Europei 2024 in Germania), il campionato può finalmente ricominciare per l’ultimo sprint prima della fine dell’anno. E si ricomincia subito con il botto. Domenica sera alle ore 20:45 all’Allianz Stadium, infatti, la Juventus ospita l’Inter. Il Derby d’Italia si trasveste anche da scontro scudetto: la prima della classe (l’Inter), contro la più diretta inseguitrice. I bianconeri sono secondi a due punti e vogliono sfruttare la spinta dei tifosi per agguantare il primo posto in classifica. Ma sarà molto dura: Allegri arriva alla super sfida con gli uomini contati e con tanti problemi a centrocampo. La tredicesima giornata della Serie A 2023-2024 ci riserva anche altre grandi partite. Sabato alle ore 18:00 il nuovo Napoli di Mazzarri va a Bergamo per cercare di rilanciare le ambizioni Champions. Il progetto Garcia è già terminato e il Napoli si affida all’allenatore che l’ha riportate sul grande palcoscenico internazionale. Altra partita interessante è l’anticipo del sabato sera: il Milan ospita la Fiorentina. Una sfida ad alta quota che si preannuncia interessantissima.

Dove vedere in TV e in streaming questo tredicesimo turno di Serie A 2023-2024? Come sempre, l’unica piattaforma che trasmette tutti i match è DAZN e avrà l’esclusiva fino al 2029. Sky, invece, trasmette le classiche tre partite: l’anticipo del sabato alle ore 20:45 (Milan – Fiorentina), il launch game della domenica (Cagliari – Monza) e poi il posticipo del lunedì sera tra Bologna e Monza.

Tredicesima giornata Serie A 2023 – 2024: chi trasmette le partite

Torna il calcio spezzatino anche in questa tredicesima giornata di Seria A 2023 – 2024. Si parte sabato alle ore 15:00 con Salernitana – Lazio (i biancocelesti sono attesi da un match decisivo di Champions League martedì sera) e si chiude lunedì alle 20:45 con Bologna – Torino. Nel mezzo sette fasce orarie con ben otto incontri. Il big match del sabato alle ore 18:00 è Atalanta – Napoli, mentre alle 20:45 appuntamento con Milan – Fiorentina. Due partite molto interessanti sia dal punto di vista tecnico che della classifica. Ci si aspetta grande spettacolo e gol. Domenica si comincia con il classico appuntamento delle 12:30 tra Cagliari – Monza e poi doppio appuntamento salvezza alle 15:00 tra Empoli – Sassuolo e Frosinone – Genoa. Alle 18:00 si va all’Olimpico con Roma – Udinese e la domenica si chiude alle ore 20:45 con il derby d’Italia tra Juventus – Inter, la partita più importante di questo turno. Lunedì alle 18:30 Verona – Lecce.

Sabato 25 novembre ore 15:00: Salernitana-Lazio (Dazn)

Sabato 25 novembre ore 18:00: Atalanta-Napoli (Dazn)

Sabato 25 novembre ore 20:45: Milan-Fiorentina (Dazn e Sky)

Domenica 26 novembre ore 12:30: Cagliari-Monza (Dazn e Sky)

Domenica 26 novembre ore 15:00: Empoli-Sassuolo (Dazn)

Domenica 26 novembre ore 15:00: Frosinone-Genoa (Dazn)

Domenica 26 novembre ore 18:00: Roma-Udinese (Dazn)

Domenica 26 novembre ore 20:45: Juventus-Inter (Dazn)

Lunedì 27 novembre ore 18:30: Verona-Lecce (Dazn)

Lunedì 27 novembre ore 20:45: Bologna-Torino (Dazn e Sky)

Come vedere la Seria A in TV e streaming su DAZN

È DAZN la piattaforma dove poter vedere tutti i match della Serie A. Il servizio on demand si è assicurato i diritti del massimo campionato italiano fino al 2029 e rispetto agli anni precedenti i problemi con lo streaming sono molti di meno. L’app di DAZN è disponibile oramai su qualsiasi dispositivo, dagli smartphone, al tablet fino ad arrivare allo smart TV. Per vedere le partite della tua squadra del cuore devi solo avere una buona connessione a Internet e soprattutto l’abbonamento a uno dei pacchetti che prevede la Serie A, quello Standard o il PLUS (la differenza riguarda il numero di dispositivi che puoi salvare e la possibilità di vedere su due device in contemporanea su due linee differenti). Inoltre, solo fino a domenica 26 novembre hai la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento al piano Standard pagando 19,90€ per i primi tre mesi (poi 40,99€). Uno sconto superiore al 50%. Se vuoi vedere Juventus – Inter o un’altra delle partite di questa giornata, è l’offerta da cogliere al volo.

Come vedere la Serie A in TV e streaming su Sky e NowTV

Anche per questo turno Sky e NowTV trasmetto le consuete tre partite. Si tratta di Milan – Fiorentina (sabato alle ore 20:45), Cagliari – Monza (domenica alle ore 12:30) e Bologna – Torino (lunedì alle ore 20:45). I match sono disponibili agli abbonati al pacchetto Calcio di Sky oppure al Pass Sport di NowTV. Hai la possibilità di vederli da qualsiasi dispositivo e anche in streaming utilizzando l’app SkyGo oppure l’applicazione di NowTV. Per chi si abbona al Pass Sport di NowTV sottoscrivendo un abbonamento annuale, approfitta anche di un super sconto del 33%: praticamente è come pagare 8 mesi invece di 12. Con il Pass Sport, oltre alla Serie A, hai accesso anche alla Champions League, all’Europa League, alla Serie B, alla Formula 1, al grande tennis internazionale (compresa la Coppa Davis), alla NBA e all’Eurolega. Approfittane subito.

