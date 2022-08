Come vedere in TV e in streaming la Serie A 2022/2023

Dopo la pausa estiva torna la Serie A. Nel weekend di Ferragosto ricomincia il massimo campionato italiano e si preannuncia essere una delle stagioni più interessanti degli ultimi decenni. E i motivi sono diversi: molte formazioni si sono rinforzate per togliere lo Scudetto dalle maglie del Milan e sulla carta dovrebbe essere un campionato molto equilibrato con almeno 5-6 squadre pronte a lottare per le prime posizioni. L’altro motivo riguarda il calendario: a causa del Mondiale che si gioca in Qatar tra novembre e dicembre, il campionato subirà uno stop di quasi due mesi: dal 13 novembre al 4 gennaio. Nella prima parte della stagione si disputeranno ben 15 giornate e molte squadre giocheranno ogni tre giorni considerando anche le pause per la Nazionale e le coppe europee. Sarà quindi un calendario super condensato e tutti dovranno essere pronti fin da subito.

Si riparte con il Milan campione d’Italia e naturale favorita per rivincere lo Scudetto. Se la dovrà vedere con una Roma che si è rinforzata molto e che vive ancora l’euforia della vittoria della Conference League dello scorso anno, con una Juventus che dovrà ritornare ai posti che la competono dopo due quarti posti, con un Inter che ritrova Lukaku e con un Napoli che ha cambiato faccia rispetto alla scorsa stagione e che sarà un ostacolo duro per molte squadre. E non bisogna dimenticare la Lazio che ha un’ottima squadra e un ottimo allenatore.

L’estate è servita anche per mettere ordine nel complesso sistema dei diritti televisivi. L’unica cosa certa resta il fatto che per vedere tutte e dieci le partite di ogni giornata di campionato bisogna avere l’abbonamento a DAZN che, però, rispetto allo scorso anno è cambiato, soprattutto nei prezzi. Sky manda in onda sempre tre partite del weekend, ma ha sottoscritto un accordo con DAZN per trasmettere sul decoder Sky Q anche le restanti sette partite (ma ha un costo extra rispetto all’abbonamento alla tv satellitare). E infine ci sono anche Tim Vision e Kena Tim Vision che grazie all’accordo con DAZN offrono la possibilità di vedere tutte le partite della Serie A 2022-2023. In questo articolo vi aiuteremo a districarvi in questo sistema piuttosto complesso dei diritti TV. Ecco come vedere la Serie A 2022-2023 in TV e in diretta streaming gratis.

Come guardare in TV e in streaming la Serie A 2022-2023 su DAZN

Anche per quest’anno chi vorrà vedersi tutte le partite della Serie A dovrà abbonarsi a DAZN. La piattaforma streaming ha anche l’esclusiva sulla maggior parte dei match, anche se rispetto allo scorso anno alcune cose sono cambiate. In primis il prezzo dell’abbonamento mensile. Per mettere fine alla condivisione del singolo abbonamento, DAZN ha diviso l’offerta in due abbonamenti. Il primo, dal costo di 29,99€ al mese, permette la visione dei contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma solamente se connessi alla stessa rete internet. Con l’abbonamento PLUS, dal costo di 39,99€ al mese, c’è la possibilità di vedere la piattaforma con due dispositivi differenti non per forza connessi allo stesso IP. Per ogni abbonamento è possibile registrare un massimo di sei dispositivi.

Se siete abbonati a DAZN, vedere le partite della Serie A 2022-2023 è molto semplice e si hanno a disposizione più modalità. Se avete uno smart TV basta installare l’app, inserire le proprie credenziali e avere una connessione internet stabile. Una volta lanciata l’app potrete scegliere cosa vedere tra tutti i contenuti offerti da DAZN. Le partite della Serie A le troverete nello slider in alto o nei riquadri in basso, in modo da poterci entrare immediatamente.

C’è anche la possibilità di guardarele partite della Serie A 2022 – 2023 in streaming su smartphone, tablet e computer. Basta installare l’app di DAZN sul proprio dispositivo oppure accedervi tramite browser e inserire le proprie credenziali. Se la connessione dati è abbastanza stabile potrete vedere la partita della vostra squadra del cuore direttamente in streaming.

Come vedere in TV e in streaming la Serie A su Sky e Now TV

In quest’estate alcune cose sono cambiate anche in casa Sky. L’emittente satellitare fino allo scorso anno trasmetteva tre partite della Serie A (solitamente il match del sabato sera alle 20:45, la partita della domenica a ora di pranzo e un altro match sempre la domenica ma alle ore 15:00). Da quest’anno, però, le cose cambiano grazie a un accordo sottoscritto con DAZN. Oltre ai tre match che andranno in onda sui canali satellitari, gli abbonati a Sky e con decoder Sky Q potranno scaricare l’app di DAZN e abbonarsi direttamente alla piattaforma on demand (scegliendo tra i due abbonamenti DAZN che abbiamo appena visto). In alternativa, Sky lancerà anche dei canali satellitari denominati "ZONA DAZN". Non saranno accessibili gratuitamente, ma si dovrà pagare, oltre all’abbonamento DAZN, anche un extra-costo di 5€. L’offerta è accessibile a tutti, anche a coloro che non hanno un abbonamento al pacchetto Calcio di Sky.

Dopo questa premessa necessaria, vediamo come vedere la Serie A 2022-2023 su Sky. Per chi ha un televisore è molto semplice: basta posizionarsi sui canali dedicati al calcio durante l’orario delle partite. Per chi, invece, vuole vedere i match del campionato italiano in streaming è necessario utilizzare l’app di SkyGo, disponibile per smartphone, tablet e computer. Una volta completata l’installazione, basta inserire le proprie credenziali Sky per guardare la Serie A 2022-2023 in streaming.

Una valida alternativa a Sky è NowTV, servizio OTT della stessa Sky. Abbonandosi al pacchetto Sport si potranno vedere in TV e in streaming le 3 partite che fanno parte del pacchetto Sky. Su Amazon è disponibile anche la Now Smart Stick, una chiavetta multimediale che si connette alla porta HDMI del televisore e con all’interno due mesi del pacchetto Sport che, oltre alla Serie A, include anche la Champions League, la Formula 1 e tutti gli altri sport che si trovano in esclusiva su Sky.

Now Smart Stick con 2 mesi di abbonamento sport

Come vedere in TV e in streaming la Serie A su TIMVISION

Una soluzione poco conosciuta, ma che si può rivelare molto utile per vedere la Serie A 2022-2023 in TV e in streaming è TIMVISION. La piattaforma on demand di TIM, infatti, ha un accordo con DAZN per trasmettere sul proprio decoder tutte le partite della serie A. Basta sottoscrivere un abbonamento speciale di TIMVISION che comprende anche quello a DAZN. L’offerta è molto interessante perché comprende anche i contenuti esclusivi di TIMVISION, di Discovery+ e Infinity+ (dove è possibile vedere in streaming ben 121 partite su 136 della prossima Champions League). E grazie al decoder di TIMVISION che si collega al televisore è possibile vedere la Serie A seduti comodamente sul divano. In alternativa c’è sempre lo streaming che permette di seguire tutti i match dallo smartphone, dal tablet o dal computer.

Un’alternativa molto simile è Kena TIMVISION che propone la stessa offerta ai clienti KENA. Le modalità di utilizzo sono praticamente identiche. E se non siete clienti KENA, basta sottoscrivere l’offerta omonima che comprende anche una scheda SIM con 1GB di traffico dati.

Come vedere la Serie A in TV e in streaming gratis

Infine, c’è anche un’offerta gratuita che permette di vedere la serie A 2022-2023 in TV e in streaming gratis. È quella della RAI che anche per questa stagione calcistica ha i diritti per trasmettere sui propri canali in chiaro le sintesi di tutti i match nei vari programmi di approfondimento come la Domenica Sportiva. Oltre che sul televisore sarà possibile vederli anche in streaming gratis su Rai Play.

Chiudiamo con un’altra possibilità per vedere gratis gli highlights della Serie A. Stiamo parlando del canale YouTube della Lega di Serie A che per ogni partita carica un video di circa quattro minuti con le azioni salienti e tutti i gol. Un ottimo modo per guardare gratis il meglio del campionato italiano.