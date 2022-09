Come vedere in streaming gratis Napoli - Liverpool di Champions League

La Champions League 2022 – 2023 inizia subito con le marce alte. Uno dei big match della prima giornata della massima competizione europea per club è Napoli – Liverpool. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 7 settembre e a Napoli c’è già grande attesa. La squadra allenata da Spalletti è stata una delle più attive nel mercato estivo: ha salutato alcuni titolari importantissimi come Insigne, Mertens e Koulibaly, ma si è mossa con intelligenza e li ha sostituiti con ragazzi giovani molto promettenti. Come è promettente questo inizio di stagione, dove il Napoli ha mostrato già di essere una squadra vera. Discorso un po’ diverso per il Liverpool di Klopp: l’inizio di stagione in Premier League è stato difficoltoso, nonostante alcuni acquisti di peso nel mercato estivo come il giovane attaccante uruguaiano Darwin Nunez pagato più di 60 milioni di euro. Per tutti questi motivi si preannuncia una partita molto aperta e soprattutto spettacolare che gli appassionati potranno seguire in esclusiva su Amazon Prime Video.

Infatti, Napoli – Liverpool è il primo match della Champions League 2022 – 2023 che verrà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma on demand di Amazon. La partita sarà accessibile a tutti gli abbonati a Prime o a Prime Video, su qualsiasi tipologia di dispositivo. Se ancora non siete abbonati ad Amazon Prime Video, è disponibile una promo molto interessante: per tutti i nuovi abbonati c’è una prova gratuita di ben 30 giorni e si può recedere in qualsiasi momento. Ecco come guardare in TV e in streaming gratis Napoli – Liverpool, match valevole per il Gruppo A di Champions League.

ABBONATI GRATIS AD AMAZON PRIME VIDEO (PER I NUOVI ISCRITTI)

Se vuoi ricevere notizie su come vedere programmi TV in streaming e sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al "Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Napoli – Liverpool: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio di Napoli – Liverpool è fissato per le ore 21:00 del 7 settembre. Si gioca allo stadio Diego Armando Maradona.

Come vedere in TV Napoli – Liverpool

Essendo un’esclusiva di Amazon Prime Video è possibile guardare Napoli – Liverpool anche in TV. È necessario avere uno smart TV che supporta l’app di Prime Video o in alternativa acquistare un dispositivo come la Fire TV Stick che si connette al televisore tramite la porta HDMI. Per vedere in TV il big match di Champions League basta accedere alla piattaforma con le proprie credenziali e premere sul banner dedicato al match che troviamo in HP. Per gli appassionati c’è anche un ampio pre-partita che comincerà intorno alle 19:30. La partita è visibile per tutti gli abbonati a Prime Video (per i nuovi iscritti alla piattaforma c’è una prova gratuita di 30 giorni).

Come guardare in streaming gratis Napoli – Liverpool

Napoli – Liverpool può essere vista anche in streaming gratis su diversi dispositivi. L’app di Prime Video, infatti, è disponile per smartphone Android, iPhone, tablet, computer (anche da browser) e console. Per guardare Napoli – Liverpool in streaming basta lanciare l’app di Prime Video, inserire le credenziali e cercare la diretta della partita. Per chi ancora non è abbonato alla piattaforma, lo può fare gratuitamente oggi: tutti i nuovi iscritti hanno diritto a 30 giorni di prova gratis (e si può recedere in qualsiasi momento). Abbonandosi a Prime Video, oltre alle prossime partite di Champions (mercoledì prossimo sarà la volta di Juventus – Benfica), si ha accesso a migliaia di contenuti compresi film e serie TV originali (come ad esempio Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere), documentari e contenuti per i più piccoli.

ABBONATI GRATIS AD AMAZON PRIME VIDEO (PER I NUOVI ISCRITTI)