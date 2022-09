Come vedere la Champions League 2022-2023 in TV e in streaming gratis

Il grande calcio europeo sta per ricominciare. Da martedì 6 settembre riparte la Champions League 2022 – 2023, il più importante torneo europeo dedicato alle squadre di club. Quest’anno a difendere i colori dell’Italia troviamo il Milan (Campione d’Italia), l’Inter, il Napoli e la Juventus. I sorteggi non sono stati fortunati per le squadre italiane: l’Inter si trova in un girone di ferro con Bayern Monaco e Barcellona, il Napoli se la dovrà vedere con Liverpool e Ajax, la Juventus con il PSG di Neymar, Messi e Mbappè e con il Benfica, mentre il Milan è stato leggermente più fortunato e di squadre ostiche ha pescato solamente il Chelsea.

Si ricomincia dalla vincitrice dello scorso anno, il Real Madrid di Carlo Ancelotti che riparte con i favori del pronostico, insieme al Manchester City di Guardiola e del nuovo acquisto Erling Håland, al PSG del trio appena citato e al Bayern Monaco. E poi attenzione alle sorprese: il Liverpool è una squadra sempre da tenere in considerazione, così come il Chelsea e anche il Barcellona, soprattutto dopo l’acquisto di Robert Lewandowski. Le italiane partono un po’ più dietro e sarebbe già un buon risultato averne 2-3 agli ottavi e qualcuna che raggiunge i quarti di finale.

Per gli appassionati ci sono diverse opportunità per vedere in TV e in streaming la Champions League 2022 -2023. Amazon Prime Video anche quest’anno trasmetterà in esclusiva la miglior partita delle italiane del mercoledì sera, oltre a due partite degli ottavi, dei quarti e delle semifinali. Chi non è abbonato a Prime Video può sfruttare la promozione attiva oggi che permette di utilizzare la piattaforma gratis per i primi 30 giorni. E si può a rescindere in qualsiasi momento.

Come lo scorso anno Sky trasmette sui propri canali satellitari tutte le partite, ad esclusione di quella di Amazon Prime Video. Stesso discorso per Infinity+ che ha acquistato i diritti per trasmettere in streaming sulla propria piattaforma 104 partite (escluse solamente quelle del mercoledì di Prime Video). E infine c’è Mediaset con Canale 5 che manderà in onda il martedì sera in chiaro la miglior partita delle italiane e anche la finale. Ecco come seguire su smart TV, smartphone, computer, tablet e console la Champions League 2022 – 2023.

Come vedere la Champions 2022 – 2023 in TV e in streaming su Amazon Prime Video

Amazon conferma i diritti acquisiti lo scorso anno e anche per l’edizione della Champions League 2022 – 2023 trasmetterà in esclusiva su Prime Video una decina di partite. La piattaforma online avrà sicuramente sei partite dei gironi eliminatori, con la miglior partita delle italiane del mercoledì sera (si parte con un interessantissimo Napoli – Liverpool), quattro partite degli ottavi, due partite dei quarti e due semifinali. L’accesso a Prime Video è gratuito per tutti gli abbonati al servizio Prime, mentre per chi non ha ancora un abbonamento c’è una promozione speciale. Per tutti i nuovi abbonati a Prime Video c’è una prova gratuita di 30 giorni ed è possibile fare il recesso in qualsiasi momento. Abbonandosi a Prime Video, oltre alla Champions League, si avrà accesso a tutti i contenuti della piattaforma: film, serie TV originali (tra cui Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere), documentari e contenuti per i più piccoli.

L’app di Amazon Prime Video è disponibile per praticamente tutte gli smart TV, smartphone Android e iPhone, tablet e computer (dove si può accedere anche da browser). Per chi non ha uno smart TV c’è la possibilità di acquistare un Fire Tv Stick e collegarlo al televisore tramite la porta HDMI.

Come vedere la Champions 2022 – 2023 in TV e in streaming su Sky

La piattaforma satellitare di Sky trasmette sui propri canali tutte le partite della Champions ad esclusione di quelle di Amazon Prime Video. Un’offerta con più di 100 partite commentate in diretta, con uno studio pre e post partita per ascoltare i protagonisti del match. Sky offre anche la possibilità di vedere la Champions 2022 in streaming su SkyGo, la piattaforma online dedicata agli abbonati. La si può scaricare dagli store online o dal sito di Sky e installare su smartphone, tablet e computer. Per guardare le partite in streaming basta accedere con le proprie credenziali e scegliere il canale che sta trasmettendo la partita della propria squadra del cuore.

Oltre a SkyGo, l’emittente televisiva ha lanciato anche NowTV, una piattaforma OTT che trasmette i canali di Sky e tutti i suoi contenuti esclusivi, comprese le partite della Champions. Il servizio è solo in streaming e compatibile con tutti i principali dispositivi.

Come vedere la Champions 2022 – 2023 in TV e in streaming su Infinity+

Anche Infinity+ ha acquistato i diritti per trasmettere sulla propria piattaforma online ben 104 partite della Champions League 2022 – 2023 (praticamente tutte tranne quelle di Amazon Prime Video). L’app è disponibile per smart TV, smartphone, computer e tablet e accedendo con il proprio account e attivando l’abbonamento è possibile vedere in streaming la Champions League 2022 – 2023. Per questa edizione Infinity+ ha anche attivato un canale per vedere la Diretta Champions, per non perdersi nemmeno un momento e nemmeno un gol.

Come vedere la Champions 2022 – 2023 in TV e in streaming su Mediaset

C’è anche la possibilità di vedere in TV gratuitamente e in chiaro alcune delle partite della Champions di quest’anno. Mediaset si è accaparrato i diritti per trasmettere una delle migliori partite che si disputano il martedì. Durante i gironi di qualificazione sarà sicuramente una delle partite delle italiane, dagli scontri diretti dipenderà se ne faranno ancora parte.

Per guardare in TV la Champions su Mediaset basta sintonizzarsi su Canale 5. Ci sarà anche un breve collegamento dallo studio per il pre-partita. C’è anche la possibilità di seguire la partita gratis in streaming, basta aprire l’app di Mediaset Infinity, disponibile per tutti i principali device. Per vedere il match bisogna registrarsi gratuitamente alla piattaforma.