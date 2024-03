Come vedere in TV e streaming Sinner - Alcaraz, semifinale Masters 1000 Indian Wells

Alle 21:30 Sinner affronta Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. Ecco come vedere il match in TV e in streaming gratis.

La partita più attesa fin dal sorteggio dei tabelloni. Una delle due semifinali del Masters 1000 di Indian Wells (l’altra vede affrontarsi Medvedev e Paul) è tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due talenti più puri di questa nuova generazione del tennis mondiale e attualmente numero 2 (lo spagnolo) e numero 3 (l’italiano) della classica ATP tornano a sfidarsi per conquistare l’accesso alla finale. In questo 2024 è il primo incontro tra i due tennisti, mentre il bilancio dei match passati è in pareggio: 4-4. Una partita che si preannuncia spettacolare e molto attesa da tutti gli appassionati, e non solo. Sinner è in un momento magico e in una striscia di 19 vittorie consecutive tra fine 2023 (compresa la Coppa Davis) e questo spettacolare inizio di 2024. Raggiungendo la ventesima vittoria eguaglierebbe il record di Nadal. Alcaraz, dal canto suo, sta vivendo un momento un po’ di difficoltà. Agli Australian Open è uscito ai quarti e in questi primi tre mesi dell’anno non ha ancora vinto nessun torneo. In questo Masters 1000 di Indian Wells, però, sembra aver ritrovato il tennis dei tempi migliori, anche grazie a dei campi un po’ più lenti rispetto al normale e a delle palline che si adattano meglio al suo gioco.

Dove vedere in TV la sfida tra Sinner e Alcaraz? Il Masters 1000 di Indian Wells, come tutti i grandi tornei che si disputeranno in questo 2024, è un'esclusiva SkySport e lo puoi vedere in televisione sui canali della TV satellitare o in alternativa sull'app di NowTV. Per chi è a cena ma non vuole perdersi l'incontro c'è la possibilità di guardare Sinner – Alcaraz in streaming sull'app di SkyGo oppure su NowTV.

A che ora giocano Sinner-Alcaraz, semifinale del Masters 1000 di Indian Wells

Sinner – Alcaraz sarà la prima delle due semifinali che si giocheranno oggi. L’inizio del match è fissato non prima delle 21:30 ora italiana. Un orario perfetto: si può cenare insieme agli amici e contemporaneamente vedere la sfida tra i due giovani talenti del tennis mondiale.

Dove vedere in TV Sinner – Alcaraz

Sky e NowTV sono le piattaforme di riferimento in questo 2024 per vedere il tennis in TV. Il match tra Sinner e Alcaraz lo puoi guardare in TV seduto comodamente sul divano sintonizzandoti sui canali SkySport Uno, oppure quello specifico sul tennis. In alternativa, c'è la piattaforma di NowTV, di proprietà della stessa Sky e che trasmette gran parte dei canali sportivi disponibili anche sulla piattaforma satellitare.

Come guardare in streaming Sinner – Alcaraz, semifinale del Masters 1000 di Indian Wells

Le 21:30 possono essere un orario ostico, soprattutto di sabato sera quando si esce con gli amici a cena. Ma se non volete perdervi la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells tra Sinner e Alcaraz, potete seguirla in streaming. Le soluzioni sono due: l'app di SkyGo accessibile da tutti gli abbonati a Sky, oppure l'app di NowTV disponibile per qualsiasi dispositivo mobile.

