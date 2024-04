Come vedere Masters 1000 di Madrid in TV e in streaming

Dal 24 aprile al 5 maggior si disputa il Masters 1000 di Madrid. Ecco come vedere i match degli italiani e delle italiane in TV e streaming

La stagione della terra rossa entra nel vivo. Dopo l’antipasto dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo e del torneo ATP 500 di Barcellona, il grande tennis mondiale approda a Madrid, per un Masters 1000 combined. Cosa vuol dire? Che giocano contemporaneamente sia gli uomini sia le donne. Un torneo molto importante per l’Italia: per la prima volta un tennista italiano è testa di serie numero uno. Il merito è del nostro Jannik Sinner che approfitta della mancanza di Novak Djokovic e va alla ricerca di punti importanti per continuare la rincorsa al numero 1 della classifica mondiale. In campo maschile sono sei gli italiani qualificati al primo turno: Sinner, Musetti, Sonego, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Le donne, invece, sono cinque: Paolini, Cocciaretto, Errani, Bronzetti e Trevisan.

Come tutti i più importanti tornei di tennis di questa stagione, anche il Masters 1000 di Madrid è un’esclusiva Sky e NowTV. Le due piattaforme assicurano una copertura completa del torneo e puoi vedere tutti i match degli italiani e delle italiane. Se non hai ancora un abbonamento, puoi approfittare del super sconto disponibile oggi per l’abbonamento annuale al Pass Sport di NowTV: grazie allo sconto del 33% è come avere quattro mesi gratis. Non farti scappare questa opportunità.

Masters 1000 di Madrid: contro chi giocano gli italiani e le italiane

Sinner e Musetti in campo maschile e la Paolini in campo femminile entreranno nel tabellone direttamente dal secondo turno essendo teste di serie. Discorso differente per gli altri italiani. Sonego ha pescato Richard Gasquet e nel caso passasse il turno se la vedrebbe al secondo turno con Sinner. Primo turno complicato per Cobolli che dovrà affrontare il cileno Tabilo, grande giocatore sulla terra rossa. Primo turno sulla carta agevole per Arnaldi che affronterà l’australiano O’Connell e poi eventuale secondo turno con Medvedev. Debutto al primo turno con Monfils per Luciano Darderi, rivelazione di questo primo scorcio della stagione con diversi risultati positivi nei tornei giocati in Sudamerica sulla terra rossa.

Tra le donne, un primo turno complicato per la Errani che se la dovrà vedere con Caroline Wozniacki, tornata quest’anno a giocare dopo una pausa durata diversi anni. La Trevisan affronta la Stephens, in un primo turno ostico. La Bronzetti affronterà la francese Gracheva, mentre la Bronzetti giocherà contro la polacca Linette e potrebbe trovare al secondo turno la Sabalenka, numero due al mondo.

Come vedere in TV il Masters 1000 di Madrid

Copertura completa da parte di Sky e NowTV per il Masters 1000 di Madrid. Sui canali dedicati allo sport di Sky potrai seguire tutte le partite più importanti della giornata e tutte quelle che riguardano i tennisti e le tenniste del Bel Paese. Se non sei abbonati al pacchetto sport della piattaforma satellitare, hai una valida alternativa: NowTV. L’app della piattaforma è accessibile da qualsiasi smart TV e con l’abbonamento al Pass Sport hai accesso a un numero praticamente infinito di contenuti sportivi. Oltre a tutti i migliori tornei di tennis dei quest’anno, puoi vedere tre partite per ogni turno di Serie A, la Serie B, la Premier League (grande lotta per decidere chi vincerà il campionato inglese), l’Eurolega di Basket, la NBA (sono cominciati i play-ogg), la Formula 1 e la MotoGP. Grazie alla promo disponibile in questi giorni puoi sottoscrivere un abbonamento annuale con uno sconto del 33%.

Come guardare in streaming il Masters 1000 di Madrid

Se non puoi essere in casa, non devi preoccuparti, puoi seguire il Masters 1000 di Madrid anche in streaming utilizzando l’app di SkyGo disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma satellitare, oppure l’app di NowTV disponibile per qualsiasi dispositivo mobile. Se ancora non sei abbonato e non vuoi perderti nemmeno un incontro, puoi abbonarti a NowTV sfruttando lo sconto del 33% per l’abbonamento al Pass Sport: è come avere quattro mesi gratis.

