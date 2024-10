Come vedere in TV e streaming la settima giornata di Serie A

Settimana giornata della Serie A 2024 - 2025: si parte venerdì alle 18:00 con Napoli - Como e si conclude domenica alle 20:45 con Fiorentina - Milan. Ecco come vedere in TV e in streaming tutti i match

Siamo arrivati alla settimana giornata di Serie A e la situazione di classifica è ancora molto interlocutoria. Per la terza giornata consecutiva cambia la capolista. Ora in vetta solitaria c’è il Napoli di Antonio Conte che, dopo un inizio piuttosto complicato e turbolento, sembra aver trovato la sua fisionomia. Una squadra fisica, con ottime individualità e molto aggressiva in fase di riconquista del pallone, con il vantaggio di non avere le coppe e di potersi concentrare solamente sul campionato. A inseguire Juventus, Milan e Inter, distanziate dal Napoli di uno e due punti. Ad aprire questa settima giornata è proprio il Napoli che ospita in casa il Como che, dopo le prime giornate di apprendistato, sta iniziando a macinare bel gioco e punti. Turno che si conclude domani sera con uno dei match più interessanti della giornata: Fiorentina – Milan, entrambe reduci dal turno in Europa, ma con la necessità di fare punti per restare attaccate al treno delle squadre migliori.

Per vedere questo settimo turno di Serie A bisogna essere abbonati a DAZN oppure a Sky/NowTV. DAZN trasmette tutte le partite del campionato e ha l’esclusiva su ben sette partite, mentre Sky e NowTV ne trasmettono tre per ogni turno (da quest’anno anche alcuni big match). Se non sei abbonati a nessun servizio, puoi sfruttare l’ottima promo disponibile oggi per NowTV. L’abbonamento al PassSport mensile è scontato del 40% e approfitti di un super prezzo. Oltre alle tre partite di Serie A, ha accesso a un numero di contenuti praticamente sterminato: Champions League, Europa League, Conference League, i migliori tornei di tennis al mondo, l’Eurolega di basket, la NBA, la Formula 1, la MotoGP e tantissimo altro.

Serie A, partite e orari della settima giornata

Nessuna partita di cartello, ma tanti match interessanti che possono dare conferme alle squadre di alta classifica. Il settimo turno si apre venerdì alle 18:30 con Napoli – Como e continua venerdì alle 20:45 con Verona – Venezia. Sabato si inizia alle 15:00 con Udinese – Lecce e si prosegue alle 15:00 con Atalanta – Genoa. Molto interessante la partita delle 20:45 tra Inter e Torino, con i neroazzurri che devono dare continuità ai risultati, mentre il Torino vuole confermare le belle cose fatte vedere quest’anno. Il lunch game della domenica è tra Juventus e Cagliari, con i bianconeri reduci dall’ottima vittoria in Champions contro il Lipsia, ma che hanno perso per il resto della stagione Bremer a causa dell’infortunio al crociato. Alle 15:00 derby dell’Emilia Romagna tra Bologna e Parma, mentre la Lazio ospita l’Empoli. Alle 18:00 la Roma va a Monza e deve riscattare la pessima partita di Europa League contro gli svedesi dell’Elfsborg. Turno che si conclude domenica alle 20:45 con Fiorentina – Milan.

Venerdì 4 ottobre ore 18:30: Napoli-Como – DAZN e SKY/NOW

Venerdì 4 ottobre ore 20:45: Verona-Venezia – DAZN

Sabato 5 ottobre ore 15:00: Udinese-Lecce – DAZN

Sabato 5 ottobre ore 18:00: Atalanta-Genoa – DAZN

Sabato 5 ottobre ore 20:45: Inter-Torino – DAZN e SKY/NOW

Domenica 6 ottobre ore 12:30: Juventus-Cagliari – DAZN

Domenica 6 ottobre ore 15:00: Bologna-Parma – DAZN

Domenica 6 ottobre ore 15:00: Lazio-Empoli – DAZN

Domenica 6 ottobre ore 18:00: Monza-Roma – DAZN e SKY/NOW

Domenica 6 ottobre ore 20:45: Fiorentina-Milan – DAZN

Come vedere su DAZN la Serie A

DAZN è l’unica piattaforma che ti permette di vedere tutte le partite della Serie A, sette delle quali in esclusiva per ogni giornata di campionato. La Serie A è disponibile per gli abbonati al pacchetto Standard e Plus che differiscono per prezzo, per numero di dispositivi che puoi collegare al profilo e che possono utilizzare contemporaneamente la piattaforma. Oltre a vedere la Serie A in TV utilizzando l’app di DAZN, puoi guadare le partite anche in streaming utilizzando l’app per smartphone, tablet e computer. Con l’abbonamento, oltre alla Serie A, hai l’accesso alle partite della Liga, alle partite del campionato italiano di basket, ai contenuti esclusivi creati dalla redazione di DAZN e ai canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Quali partite della settimana giornata vedere su Sky e Now TV

Come ogni giornata di campionato, anche in questo settimo turno Sky e NowTV trasmettono tre partite della Serie A. La scelta è caduta su:

Napoli – Como – venerdì alle ore 18:30

Inter – Torino – sabato alle ore 20:45

Monza – Roma – domenica alle 18:00

Puoi vedere le partite sia sul TV su Sky sia utilizzando l’app di NowTV. Per gli abbonati a Sky c’è la possibilità di guardare la Serie A in streaming utilizzando l’app di SkyGO, mentre per chi ha NowTV c’è l’omonima app per smartphone e tablet. Se non sei ancora abbonato a nessun servizio, puoi sfruttare l’ottima promo disponibile per NowTV: il PassSport è scontato del 40% e lo paghi solamente 14,99 euro al mese e hai accesso a un numero di contenuti sportivi praticamente sterminato.

