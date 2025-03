Come vedere in TV e in streaming il ventinovesimo turno di Serie A

Fonte foto: naypong/123RF.com

Stiamo entrando nel rush finale del campionato. Mancano meno di dieci giornate al termine ed è ancora tutto in discussione, sia per lo scudetto, sia per chi si qualifica in Europa, sia per la lotta salvezza. L’Inter è prima con un punto di vantaggio sul Napoli e tre punti sull’Atalanta e uno dei big match di questo turno è proprio Atalanta – Inter. Il Napoli va a giocare in trasferta con il Venezia penultimo in classifica e ha un’occasione d’oro per andare in testa o per distanziare l’Atalanta. I bergamaschi arrivano dalla straripante vittoria per 4-0 a Torino contro la Juventus e vogliono tentare l’impresa: portare lo Scudetto a Bergamo. La Juventus, invece, deve difendere il quarto posto per non mandare il frantumi il nuovo progetto iniziato quest’anno. Sarà ospite della Fiorentina, in una delle partite più calde del weekend. Match molto interessante anche domenica alle 15:00: Bologna – Lazio, con in palio punti preziosi per la Champions League.

La piattaforma di riferimento per vedere tutte le partite del ventinovesimo turno di Serie A è DAZN, che ha l’esclusiva su sette match. Le restanti tre partite sono in co-esclusiva con Sky e NowTV. Se ancora non sei abbonato a nessuna piattaforma, puoi utilizzare l’ottima promo disponibile per il PassSport di NowTV. Per tutti i nuovi abbonati c’è uno sconto del 40% e risparmi centinaia di euro a fine anno. Oltre alle tre partite di Serie A, puoi vedere tutta la stagione della Formula 1 (domenica la prima gara), tutta la stagione della MotoGP, il meglio della Premier League e anche l’Eurolega di basket e la NBA.

Serie A, partite e orari ventinovesima giornata

venerdì 14 marzo, ore 20:45: Genoa-Lecce – DAZN e Sky/NowTV

sabato 15 marzo, ore 15:00: Monza-Parma – DAZN

sabato 15 marzo, ore 15:0: Udinese-Verona – DAZN

sabato 15 marzo, ore 18:00: Milan-Como – DAZN

sabato 15 marzo, ore 20:45: Torino-Empoli – DAZN e Sky/NowTV

domenica 16 marzo, ore 12:30: Venezia-Napoli – DAZN

domenica 16 marzo, ore 15:00: Bologna-Lazio – DAZN

domenica 16 marzo, ore 16:00: Roma-Cagliari – DAZN

domenica 16 marzo, ore 18:00: Fiorentina-Juventus – DAZN e Sky/NowTV

domenica 16 marzo, ore 20:45: Atalanta-Inter – DAZN

Come vedere la Serie A su DAZN

DAZN è l’unica piattaforma che ti permette di vedere tutte le partite della Serie A. Devi essere abbonato al pacchetto Standard oppure a quello Plus. I due pacchetti differiscono (oltre che nel prezzo) nelle modalità di utilizzo. Con l’abbonamento Standard puoi utilizzare l’app su due dispositivi differenti in contemporanea solamente se connessi alla stessa rete dati. Con l’abbonamento Plus questo “divieto” decade e puoi vedere due contenuti differenti anche da due dispositivi non connessi allo stesso Wi-Fi.

Con l’abbonamento a DAZN, oltre ad avere accesso a tutte le partite della Serie A, puoi vedere la Liga spagnola, il campionato italiano di basket, l’Eurolega e i due canali di Eurosport.

In questa giornata c’è anche un’iniziativa speciale: il match Atalanta – Inter è disponibile gratuitamente per tutti gli iscritti alla piattaforma. Non bisogna essere abbonati.

Quali partite del ventinovesimo turno vedere su Sky e NowTV

Weekend di partite molto interessanti per gli abbonati a Sky e NowTV. Per il ventinovesimo turno, le due piattaforme trasmetteranno:

Genoa – Lecce, venerdì alle ore 20:45

Torino – Empoli, sabato alle ore 20:45

Fiorentina – Juve, domenica alle ore 18:00

Gli abbonati a Sky possono seguire i tre match anche in streaming utilizzando l’app di SkyGo disponibile per smartphone, tablet e computer. Chi, invece, ha il PassSport di NowTV può guardare i match in streaming utilizzando l’omonima app. Se non sei ancora abbonato, puoi abbonarti al PassSport di NowTV e approfittare dello sconto del 40%. Oltre ai tre match di Serie A, puoi vedere i migliori match della Premier League e della BundesLiga, la Formula 1 che ricomincia questo weekend, la MotoGP, l’Eurolega di basket e i migliori tornei di tennis al mondo.

