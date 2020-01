Come verificare credito Tre

11 Gennaio 2020 - A meno che tu non abbia impostato la ricarica automatica o l’addebito su carta di credito o conto corrente, per poter continuare a utilizzare il piano tariffario sarà necessario monitorare il credito residuo della tua SIM. Fortunatamente, controllare il credito della scheda cellulare è un’operazione piuttosto semplice, che porta via appena una manciata di secondi.

Se, ad esempio, ti chiedi come si vede credito 3, sappi che hai a tua disposizione diversi metodi per scoprirlo. L’operatore mobile, che dopo la fusione con Wind è diventato il principale del nostro Paese, consente di scoprire quanti soldi si hanno sulla scheda con una semplice chiamata oppure sfruttando la connettività a Internet e l’app per smartphone (ma anche il portale web ufficiale). Insomma, basterà scegliere la strada “più comoda” e verificare credito 3 in pochi istanti.

Come sapere credito 3 con chiamata

Il modo più immediato per verificare il credito residuo della Tre è chiamando il numero gratuito 4030 e seguendo le istruzioni della voce registrata. Nel caso ci trovassimo all’estero e volessimo sapere il credito 3, invece, dovremmo chiamare il numero +39 393 393 4030. Come è semplice immaginare, si tratta di una chiamata internazionale a pagamento, con tariffazione che dipende dal proprio piano telefonico. Insomma, prima di chiamare mentre siete in un Paese extraeuropeo (nei Paesi dell’Unione Europea sarete coperti dal roaming europeo), pensateci bene.

Come sapere credito 3 da app

Gli utenti iPhone e Android possono scaricare sul loro dispositivo l’app Area Clienti 3, che consente di gestire la propria utenza in maniera facile e veloce. Tra le varie informazioni che possono essere ricavate dall’app troviamo, ovviamente, anche l’indicazione del credito residuo. Per accedere alla propria area personale si hanno due strade da seguire: nel caso in cui si è connessi alla rete dati Tre, basterà aprire l’app e attendere che vengano recuperate le informazioni; se ci si connette via Wi-Fi, invece, si dovrà avere un profilo personale con nome utente e password.

Come sapere credito 3 dal web

L’area clienti 3 è accessibile anche dal sito web Tre. Basta cliccare sulla voce “Area Clienti” in alto a destra, inserire le credenziali quando richieste e attendere qualche istante. Una volta che il profilo personale sarà stato caricato, potrete verificare il credito e gestire la vostra utenza come meglio credete.