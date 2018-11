Comprare su Instagram sarà più semplice con queste 3 nuove funzioni

18 Novembre 2018 - Che Facebook punti a far diventare Instagram una piattaforma anche di e-commerce è un fatto noto da tempo. Ingegneri e sviluppatori del social fotografico, nel tentativo di massimizzare la monetizzazione delle varie funzioni, hanno già inserito alcuni strumenti e funzionalità che consentono agli utenti di seguire dei prodotti e, nel caso non possano farne a meno, fare acquisti su Instagram.

D’altronde, per sua stessa natura, la piattaforma social si presta benissimo a tentativi di monetizzazione di questo genere. Tra influencer, case di moda, stilisti e un’utenza i gran parte composta da adolescenti e giovanissimi, Instagram potrebbe rappresentare il trait d’union mancante tra questi due mondi. E proprio per favorire gli acquisti in piattaforma, gli sviluppatori stanno aggiungendo nuove funzionalità che dovrebbero ulteriormente facilitare il compito di chi vorrebbe comprare un campo d’abbigliamento – o qualunque altro oggetto – visto tra storie e post vari.

I tre nuovi strumenti per comprare abiti su Instagram

Nei prossimi giorni, stando a quanto affermato dallo stesso social di proprietà di Facebook, saranno introdotte tre nuove funzionalità per rendere ancora più semplice lo shopping online. Prima di tutto, l’utente potrà salvare in un apposito album i prodotti che adocchia ma che, in quel momento non può o non vuole comprare. Una sorta di lista dei desideri che permette agli utenti di ritrovare i capi d’abbigliamento piaciuti e acquistarli quando si preferisce.

Inoltre, è stata ridisegnata la scheda Shopping degli account Business, in modo che sia più semplice vedere tutti i prodotti che compaiono all’interno di un post, di un video o una Storia. Basterà premere sul pulsante Acquista per conoscere il capo (o i capi) d’abbigliamento visualizzato, il prezzo e chi sta sponsorizzando il post.

Infine, sarà possibile acquistare direttamente dai video grazie al pulsante Shopping che comparirà nell’angolo in basso a sinistra del video stesso. Basterà pigiarci sopra per visualizzare quali siano i prodotti sponsorizzati, il loro prezzo e accedere alla scheda con una descrizione più accurata.