Con Samsung Galaxy Watch5 ora è più facile fare un figlio (o evitarlo)

Samsung non smette di aggiornare i suoi orologi intelligenti e questa volta tocca ai Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro. I due smartphone premium del 2022 della casa coreana ora aggiungono una nuova tecnologia che sfrutta il sensore di temperatura presente in entrambi per il tracciamento del ciclo mestruale. Questa nuova funzione è il risultato di una collaborazione tra Samsung e Natural Cycles, che per la prima volta è offerta attraverso uno smartwatch.

Galaxy Watch5 controlla il ciclo mestruale

La tecnologia di Natural Cycles denominata Cycle Tracking è stata approvata dall’ente competente in Corea del Sud, ed è stata registrata presso la FDA, Food and Drug Administration americana equivalente alla nostra Agenzia Italiana del Farmaco, e soddisfa i requisiti per la marcatura CE.

Il metodo di controllo delle nascite Cycles Tracking si basa su un algoritmo e non sull’assunzione di ormoni o farmaci. L’algoritmo, a sua volta, si basa sul controllo della temperatura corporea e di altri indicatori, ed è in grado di determinare lo stato di fertilità di ciascuna donna che indossa lo smartwatch di Samsung.

I risultati di queste misurazioni sono disponibili tramite l’app Samsung Health installata sullo smartphone collegato allo smartwatch. "L’app Natural Cycles – spiega il dott. Raoul Scherwitzl, co-fondatore e co-CEO di Natural Cycles – ha aiutato milioni di donne in tutto il mondo a prendere il controllo della propria fertilità e questa partnership consentirà a Samsung di sfruttare la nostra tecnologia di fertilità per offrire per la prima volta il monitoraggio del ciclo basato sulla temperatura attraverso uno smartwatch".

Il tutto è possibile soprattutto grazie al nuovo sensore BioActive, integrato negli smartwatch della famiglia Galaxy Watch5, che utilizza i raggi infrarossi per tenere sotto controllo i cambiamenti della temperatura cutanea sia prima, che durante, che dopo il ciclo mestruale.

Grazie all’uso di un sensore a infrarossi le letture della temperatura sono più accurate, anche quando avviene un cambiamento di quelle ambientali. Le misurazioni, secondo Samsung, sono sempre precise anche se ci si muove durante il sonno. Chiaramente, però, Samsung tiene a sottolineare che la funzione Cycles Tracking "non è destinata all’uso come metodo contraccettivo".

Cycles Tracking, infatti, va intesa come un aiuto e una fonte di informazione per le donne che vogliono sapere quando sono fertili, al fine di avere (o non avere) un figlio. Ma non può certo dare la garanzia che, in un preciso momento, la donna sia fertile o no.

Cycles Tracking, ecco quando arriva

Samsung ha annunciato che la nuova funzione di monitoraggio del ciclo mestruale che utilizza il sensore di temperatura sarà disponibile nel secondo trimestre del 2023 sui dispositivi Samsung Galaxy Watch5 e Samsung Galaxy Watch5 Pro in alcuni Paesi selezionati, tra cui figura anche l’Italia.

Tra pochi mesi, quindi, le donne italiane avranno un ottimo motivo in più per acquistare e indossare uno smartwatch di Samsung: è logico pensare, infatti, che la stessa tecnologia sarà disponibile anche su un eventuale Samsung Galaxy Watch6 che potrebbe arrivare quest’anno o, al massimo, l’anno prossimo.