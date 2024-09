Cosa c'è di nuovo a settembre 2024 su Prime Video

Fonte foto: Amazon Prime Video

Ci sono diverse novità in uscita a settembre 2024 su Prime Video, a partire dalla seconda stagione di Sono Lillo. La serie comedy di successo diretta da Eros Puglielli torna infatti con una nuova bizzarra avventura e con Lillo Petrolo nei panni del supereroe più improbabile di sempre. Nella nuova serie tv En Fin il protagonista, dopo l’annuncio dell’imminente apocalisse, lascia la sua famiglia e si dedica a una vita sregolata e dionisiaca. Quando la fine del mondo non avviene, però, l’uomo è pentito e determinato a riconquistare ciò che aveva prima. C’è una certa attesa invece per The Grand Tour: One for the Road, l’ultima avventura di Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May.

Le serie tv di settembre 2024 su Prime Video

Tra le novità in uscita c’è anche la docuserie The Money Game, che racconta la rivoluzionaria decisione della National Collegiate Athletic Association di consentire agli studenti-atleti, per la prima volta in assoluto, di guadagnare un compenso di sponsorizzazione pur gareggiando a livello amatoriale. Occhio alle serie in scadenza: Star Trek Picard sarà disponibile solo fino al 30 settembre, Doom Patrol fino al 27.

1° settembre : The Flash 9, Young Sheldon 6, I cavalieri dello zodiaco 1

: The Flash 9, Young Sheldon 6, I cavalieri dello zodiaco 1 10 settembre: The Money Game

The Money Game 13 settembre : En Fin, The Grand Tour: One for the Road

: En Fin, The Grand Tour: One for the Road 15 settembre : L’uomo tigre 1

: L’uomo tigre 1 20 settembre: Courtois: The Return of Numer 1

Courtois: The Return of Numer 1 25 settembre: Ken il guerriero 1

I film di settembre 2024 su Prime Video

C’è tempo solo fino al 7 settembre per vedere One Piece: Red, che poi uscirà dal catalogo Prime Video. Ma c’è molto tempo, invece, per godersi gli ultimi arrivi, tra cui C’era una volta… a Hollywood, Taxi Driver e Dune del 1984. Tra i nuovi film c’è anche Puppy Love: dopo un disastroso primo appuntamento, Nicole (interpretata da Lucy Hale) e Max (Grant Gustin) giurano di eliminare i rispettivi numeri, finché non scoprono che i loro cani si sono innamorati e stanno per avere dei cuccioli.

In Ari Cassamortari i fratelli Pasti sono a un passo dal vincere il premio più ambito da tutti i cassamortari d’Italia, il Vespillone D’oro, ma vengono a sorpresa esclusi dalla competizione. L’evento inatteso gli permetterà di svelare una realtà inquietante e segreti che rischiano di mettere in crisi le fondamenta stesse della famiglia.

1° settembre : Cercasi Susan disperatamente, Robocop 1, 2 e 3, RoboCop (2014) Ted e Ted 2

: Cercasi Susan disperatamente, Robocop 1, 2 e 3, RoboCop (2014) Ted e Ted 2 2 settembre : Un mondo a parte

: Un mondo a parte 4 settembre : C’era una volta… a Hollywood, Taxi Driver

: C’era una volta… a Hollywood, Taxi Driver 5 settembre : Dune

: Dune 6 settembre : Garfield: Una missione gustosa

: Garfield: Una missione gustosa 7 settembre : Flaminia

: Flaminia 11 settembre : Terapia d’urto, Puppy Love

: Terapia d’urto, Puppy Love 15 settembre : Hounds of War

: Hounds of War 18 settembre : Vertical Limit

: Vertical Limit 23 settembre : Ari Cassamortari

: Ari Cassamortari 25 settembre : Easy Girl

: Easy Girl 26 settembre: Killer Heat