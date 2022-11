Cosa c'è di nuovo su Netflix a novembre 2022

Non mancano le uscite interessanti su Netflix a novembre 2022. I fan di mezzo mondo attendono con trepidazione la quinta stagione di The Crown, che sarà ambientata negli anni Novanta. Sono in arrivo anche 1899, la nuova serie mistery firmata dai creatori di Dark, Elite 6 e Mercoledì, rilettura di Tim Burton dell’iconica famiglia Addams. Tra i film, bisogna segnalare Enola Holmes 2, con Millie Bobby Brown nei panni della protagonista, la sorella minore di Sherlock Holmes. Ecco gli altri titoli in uscita.

Le serie tv di novembre 2022 su Netflix

La serie tv Manifest si avvia verso la sua conclusione; infatti, a novembre esce la prima parte della quarta e ultima stagione. Questi tutti gli altri titoli di serie tv in arrivo nelle prossime settimane.

1° novembre : Arrivare a te, Hunter x Hunter, La casa delle bambole di Gabby 6, Molang, Young Royals 2

: Arrivare a te, Hunter x Hunter, La casa delle bambole di Gabby 6, Molang, Young Royals 2 3 novembre : Blockbuster, Il principe dei draghi 4, Killer Sally

: Blockbuster, Il principe dei draghi 4, Killer Sally 4 novembre : Buying Beverly Hills, Il segreto della famiglia Greco, Lookism, Manifest 4 prima parte, The Fabulous

: Buying Beverly Hills, Il segreto della famiglia Greco, Lookism, Manifest 4 prima parte, The Fabulous 7 novembre : Deepa & Anoop 2

: Deepa & Anoop 2 9 novembre : FIFA: Tutte le rivelazioni, The Crown 5

: FIFA: Tutte le rivelazioni, The Crown 5 10 novembre : Warrior Nun 2

: Warrior Nun 2 11 novembre : L’antica apocalisse, Zac Efron: Con i piedi per terra 2

: L’antica apocalisse, Zac Efron: Con i piedi per terra 2 14 novembre : Teletubbies

: Teletubbies 15 novembre : Run For The Money

: Run For The Money 16 novembre : Racionais MC’s: dalle strade di San paolo al Mondo, Uno di noi sta mentendo 2

: Racionais MC’s: dalle strade di San paolo al Mondo, Uno di noi sta mentendo 2 17 novembre: 1899, Dead To Me – Amiche per la morte 3, Pepsi, dov’è il mio jet?

1899, Dead To Me – Amiche per la morte 3, Pepsi, dov’è il mio jet? 18 novembre : Élite 6, Inside Job 2, La serie di Cuphead! 3, Reign Supreme, Somebody

: Élite 6, Inside Job 2, La serie di Cuphead! 3, Reign Supreme, Somebody 23 novembre : Mercoledì

: Mercoledì 24 novembre : First Love

: First Love 25 novembre : Blood & Water 3

: Blood & Water 3 30 novembre: Snack VS Chef

I film di novembre 2022 su Netflix

È ancora solo novembre ma su Netflix arrivano già i film di Natale, tra cui Falling for Christmas, attesa commedia romantica che segna il ritorno di Lindsay Lohan al cinema. Oltre a film per tutti i gusti, non mancano documentari e contenuti interattivi. Ecco i titoli.