Cosa c'è di nuovo su Prime Video a dicembre 2023

Fonte foto: Prime Video

Le luci di Natale si accendono anche su Prime Video. Tra le novità in arrivo a dicembre 2023 ci sono infatti tre nuovi film natalizi: Buon Natale da Candy Cane Lane, commedia delle feste con Eddie Murphy, Un piccolo Batman per un grande Bat-Natale, film action comedy animato per tutta la famiglia, e Il tuo Natale o il mio 2. Tra i titoli in uscita c’è anche la serie comedy italiana Gigolò per caso, mentre arrivano in streaming anche la seconda stagione di Reacher e di Me Contro Te – La famiglia reale. Ecco tutti i titoli delle prossime settimane.

I film di dicembre 2023 su Prime Video

Nonostante il mese festoso, per fortuna non ci sono solo film di Natale in uscita su Prime Video a dicembre 2023. Tra le novità ci sono anche RH+, ovveroil docufilm sulla storia di Rocco Hunt, e Silver and the Book of Dreams, che è l’adattamento cinematografico basato sul romanzo bestseller di Kerstin Gier. La protagonista è Liv, 17 anni, che quando incontra il misterioso Henry viene a conoscenza di un circolo segreto che ha la capacità di sognare a occhi aperti.

1° dicembre : Buon Natale da Candy Cane Lane, All My Puny Sorrows, L’impiegato del mese, RoboCop (2014), RoboCop (1987)

: Buon Natale da Candy Cane Lane, All My Puny Sorrows, L’impiegato del mese, RoboCop (2014), RoboCop (1987) 3 dicembre : La ragazza del treno, Robin Hood – Principe dei ladri

: La ragazza del treno, Robin Hood – Principe dei ladri 4 dicembre : Jurassic World – Il dominio

: Jurassic World – Il dominio 5 dicembre : RH+

: RH+ 6 dicembre : Bad Moms 2 – Mamme molto più cattive

: Bad Moms 2 – Mamme molto più cattive 8 dicembre : Un piccolo Batman per un grande Bat-Natale, La maschera di Zorro, Il tuo Natale o il mio 2, Silver and the Book of Dreams

: Un piccolo Batman per un grande Bat-Natale, La maschera di Zorro, Il tuo Natale o il mio 2, Silver and the Book of Dreams 9 dicembre : Dragon Ball Z: Il più forte del mondo, Dragon Ball: Il torneo di Miifan

: Dragon Ball Z: Il più forte del mondo, Dragon Ball: Il torneo di Miifan 14 dicembre : L’ordine del tempo, Charlie’s Angels (2000), Charlie’s Angels (2019), Charlie’s Angels – Più che mai

: L’ordine del tempo, Charlie’s Angels (2000), Charlie’s Angels (2019), Charlie’s Angels – Più che mai 21 dicembre : Wonder

: Wonder 23 dicembre : Il più bel secolo della mia vita

: Il più bel secolo della mia vita 24 dicembre : Fidanzata in affitto

: Fidanzata in affitto 25 dicembre : The Machine, Black Phone

: The Machine, Black Phone 26 dicembre : Morbius

: Morbius 27 dicembre : Cattiva Coscienza

: Cattiva Coscienza 28 dicembre : I Cavalieri dello zodiaco

: I Cavalieri dello zodiaco 30 dicembre : Amsterdam

: Amsterdam 31 dicembre: Il giorno più bello del mondo, L’immortale, Cetto c’è senzadubbiamente

Le serie di dicembre 2023 su Prime Video

Tra le serie tv in uscita a dicembre 2023 su Prime Video ci sono anche i nuovi episodi adrenalinici di Reacher e la nuove serie I Farad, otto puntate su una famiglia attiva nel traffico di armi. Nel seguito di Me Contro Te – La famiglia reale, invece, Sofì e Luì ritornano al palazzo reale con i nipoti della regina dopo il loro viaggio intorno al mondo.

1° dicembre : Naruto: Shippuden – seconda stagione

: Naruto: Shippuden – seconda stagione 9 dicembre : Dragon Ball – seconda stagione

: Dragon Ball – seconda stagione 12 dicembre : I Farad

: I Farad 15 dicembre : Reacher 2

: Reacher 2 20 dicembre : Me Contro Te – La famiglia reale

: Me Contro Te – La famiglia reale 21 dicembre: Gigolò per caso