Cosa sono e come funzionano i “giochi virtuali”

Gli sport virtuali sono una tipologia di giochi del comparto delle scommesse sportive e sono basati su eventi simulati in grado però di garantire scenari realistici ed immersivi al giocatore grazie proprio allo streaming finale della simulazione dell’evento vero e proprio.

Questa tipologia di giochi è particolarmente apprezzata dall’utenza perché è in grado di unire il calcolo del pronostico sportivo tipico delle scommesse reali all’elemento casuale tipico invece dei giochi di casinò come le slot machine; è consentito pertanto puntare su uno o più eventi non reali ma simulati.

Giochi virtuali: origine e recenti evoluzioni

La popolarità dei virtual inoltre si basa sulle caratteristiche tipiche ed intrinseche che hanno decretato il successo negli anni dei giochi manageriali, i così detti fantasy games che sono considerati gli antesignani dei virtual sports; si pensi ad esempio alle innumerevoli leghe di fantasy games e relative imitazioni presenti nel mondo del calcio ma che via via si sono moltiplicate e riprodotte in altri sport; dal tennis, al basket, ma anche sci, motori e ciclismo.

Un ulteriore elemento di estrema aderenza con la realtà infine è senza dubbio anche la possibilità di consultare il calendario con una serie di eventi: una volta selezionata la disciplina preferita si effettuano le puntate e si assiste alla sintesi dell’evento.

Una popolarità, quella dei giochi virtuali, che sta crescendo proprio durante la fase di lockdown in cui si sono sospese per lungo tempo la maggior parte delle competizioni in ogni angolo del globo. Dei “virtual” poi il giocatore apprezza il fatto che le quote non sono influenzate dagli altri bookmakers e da elementi imprevedibili come la meteorologia, gli infortuni, gli errori e condizionamenti umani ed i repentini mutamenti dei campi di gara.

Come funzionano i giochi virtuali: algoritmo vs realtà

A differenza delle scommesse basate su eventi reali, l’esito delle scommesse virtuali è determinato in maniera casuale da un algoritmo certificato da ADM (Agenzia dei Monopoli e delle Dogane); esattamente però come avviene per gli eventi reali, le quote delle competizioni delle singole discipline sono create in modo che i concorrenti con una più alta probabilità di essere estratti hanno quote più basse e viceversa.

Questo contribuisce ad introdurre elementi di scenario assai realistici nonché di managerialità nel gioco anche se le quote relative alle puntate rimangono basate per lo più su elementi probabilistici.

Al termine della giocata, è possibile trovare il tasto dedicato ai risultati: vengono trasmesse le immagini della gara simulata che di solito dura non più di 1 minuto: le grafiche sono molto definite ed è possibile apprezzare la verosimiglianza con le competizioni reali che vengono proposte sui normali schermi televisivi.

Su tutti gli eventi virtual, a seconda della disciplina e della tipologia di evento, potranno essere disponibili le seguenti scommesse a quota fissa: singole e multiple. Non sono disponibili eventi live.

Liberogioco: il portale di gaming/entertainment di Libero.it

Tra gli numerosi bookmakers presenti su mercato c’è anche Libero.it che grazie al proprio portale di gioco LiberoGioco, offre una vasta gamma di scommesse sport, dirette live, giochi di casinò e anche di giochi virtual; tra le competizioni disponibili tra cui scegliere ci sono i seguenti sport: Calcio, Corse di Auto e Moto, Ciclismo, Corse di Cavalli, Levrieri e persino cammelli.

Ogni giorno, dalle 7:00 alle 3:00, si avranno a disposizione centinaia di eventi sportivi simulati da provare con un evento ogni 3 minuti.