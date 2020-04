Cosa vuol dire VF IT IoRestoACasa sugli smartphone con Vodafone

L’operatore mobile Vodafone Italia manda un messaggio ai suoi utenti, per invitarli a restare a casa, e scattano le tesi complottiste. Sembra assurdo, ma è così: nelle ultime ore su alcuni smartphone con scheda SIM Vodafone è cambiato il nome dell’operatore “Vodafone Italia“, sostituito dalla scritta “VF IT IoRestoACasa“.

Il problema è che, a fronte di molte persone che hanno semplicemente ignorato il cambiamento e di qualcuno che lo ha apprezzato, ci sono anche coloro che sul forum ufficiale di Vodafone Italia si stanno lamentando avanzando le testi complottiste più disparate. Eppure, l’iniziativa di Vodafone è semplice e ha una finalità assolutamente chiara: invitare i suoi utenti a restare a casa e a rispettare le misure di distanziamento sociale imposte dal Governo per limitare la diffusione del coronavirus.

Che cosa significa “VF IT IoRestoACasa”

Nessun messaggio che nasconde tesi complottiste, ma semplicemente un’iniziativa di Vodafone per mostrare il proprio appoggio e vicinanza al lavoro quotidiano di infermieri, medici, forze dell’ordine e tutti coloro che in questi giorni stanno lavorando in prima linea per arginare il contagio da Covid-19. L’iniziativa di Vodafone segue quanto già fatto negli USA dagli operatori mobile: al posto del nome della rete un messaggio per invitare i cittadini a restare a casa.

Un modo semplice ma efficace per far arrivare a tutti in messaggio molto semplice: bisogna restare a casa, soprattutto in questo periodo in cui la curva del contagio sembra pian piano diminuire. Nonostante l’estrema semplicità del messaggio, alcune persone hanno intravisto qualcosa di complottistico e lo hanno espresso sul forum di Vodafone.

VF IT IoRestoACasa: le tesi complottiste

La nuova scritta che compare sui cellulari con SIM Vodafone richiama visibilmente il ben noto hashtag #IoRestoACasa, ma basta andare sul sito della community di Vodafone per trovare diversi messaggi degli utenti che chiedono informazioni su questa novità. Poi, però, ci sono i commenti di altri utenti: “E’ Chiaramente una mossa (sicuramente “suggerita” dal governo) per incutere ancora più timore al popolo, della serie <Se posso cambiarti la scritta, posso anche tracciarti> cosa tra l’altro assolutamente reale…“, oppure “E’ una forma di controllo per sapere se ci muoviamo o stiamo a casa?“, o ancora “Che senso ha? Ci sono altri modi per far passare il messaggio delle autorità… E perché? Il nome ufficiale del provider non è mica una pubblicità o un hashtag…“. Logicamente nulla di ciò è vero, ma si tratta di una lodevole iniziativa per far arrivare il messaggio #IoRestoACasa al maggior numero di persone.

Vodafone Italia: la solidarietà digitale

Già dai primi giorni dell’emergenza coronavirus Vodafone Italia ha aderito alla campagna Solidarietà digitale. Agli utenti Vodafone tra i 14 e i 26 anni, presumibilmente studenti, Vodafone ha offerto Giga illimitati per continuare a studiare da casa. L’offerta è gratuita si attiva chiamando il 42100, per poi disattivarsi in automatico dopo un mese. Misura simile anche per gli utenti business con partita IVA, che devono però attendere l’SMS automatico dall’operatore per attivare i Giga gratuiti.