Coupon digitali: perché aiutano a promuovere la tua azienda e come crearli

I coupon promozionali sono da sempre un ottimo modo per convincere un cliente indeciso a concludere un acquisto. Che si tratti di accaparrarsi un nuovo cliente oppure di ottenere nuove conversioni da uno che si vuole fidelizzare, offrire uno sconto può spesso portare il risultato desiderato dall’azienda o dal libero professionista.

Nei negozi fisici i picchi di vendita si concentrano in determinate occasioni di acquisto ormai consolidate, legate alla stagionalità come i saldi estivi, alle quali si aggiungono ricorrenze cicliche e ravvicinate come il Black Friday e il Cyber Monday. Non mancano poi i coupon promozionali, che prima venivano inviati per posta ai clienti interessati. Con la digitalizzazione anche le abitudini dei consumatori cambiano: il 69% degli utenti preferisce riscattare i coupon dal telefono invece che stamparli, mentre il 68% è disposto a cedere i propri dati a una lista di marketing per ottenere una promozione ad hoc. I coupon digitali diventano così fondamentali non solo per aumentare le vendite, ma anche per generare nuovi contatti fungendo da ottimo lead magnet, cioè un omaggio che il business fa agli utenti in cambio dei dati di contatto. Creando liste di potenziali clienti, da profilare debitamente, i coupon digitali aiuteranno ad aumentare la visibilità online e la presenza online del business.

I vantaggi di offrire coupon digitali ai clienti

Secondo diversi studi, il 90% dei consumatori dichiara di aver utilizzato o utilizzare coupon promozionali e l’80% di averlo riscattato direttamente da smartphone, senza bisogno di stamparlo. Questo testimonia l’evoluzione sempre più digital dei clienti, che preferiscono usare coupon digitali da tenere sullo smartphone e da utilizzare al bisogno.

Se da un lato il vantaggio per il cliente è chiaro, cioè ottenere un prodotto o un servizio a un prezzo d’acquisto inferiore, dall’altro i vantaggi per un business sono decisamente di più. Le aziende e i liberi professionisti possono usare i coupon digitali per rafforzare la loro presenza online, utilizzandoli sia per aumentare il tasso di vendite che per raccogliere i contatti di nuovi potenziali clienti da inserire nel CRM, che solitamente sono ben disposti a lasciare i propri dati in cambio di uno sconto.

I nuovi contatti così generati, detti anche lead, sono fondamentali per poter attivare strategie di marketing che mirino a promuovere l’azienda online, aumentandone la visibilità, e a far incrementare il numero di clienti. Una volta ottenuti i contatti per il proprio CRM si potranno infatti realizzare strategie di email marketing o campagne via SMS con coupon digitali promozionali che potranno guidare i potenziali clienti al negozio online o anche nello store fisico.

Promuovere l’azienda online con i coupon digitali

Una volta comprese le potenzialità dei coupon digitali per le strategie di marketing delle aziende e dei liberi professionisti, non resta altro da fare che iniziare a utilizzarli. Il modo migliore è creare dei coupon da scaricare direttamente sullo smartphone del potenziale cliente, dopo che questo avrà lasciato i suoi dati da inserire nel CRM del business.

Inoltre, il coupon dovrà avere un periodo di validità e una scadenza definita, avere un layout stampabile per chi lo riceve via mail, ma soprattutto dovrà esser tracciabile: ogni volta che viene scaricato, dovrà essere contabilizzato e permettere così di generare lead per il business. Per aumentare la visibilità del brand, i coupon possono essere pubblicati anche su siti vetrina, come Google MyBusiness, Paginegialle.it, Paginebianche.it e Virgilio.

Per creare coupon digitali ci si può affidare a un servizio di CRM e sviluppo contatti tra quelli disponibili online, a patto che permetta al business di gestire il processo di emissione e monitoraggio dei coupon promozionali scaricati direttamente da una pratica Area clienti, proprio come il servizio offerto da InRete di Italiaonline. Un servizio affidabile, che consente di gestire in autonomia i coupon promozionali sia via mail che via SMS, così da consolidare la presenza online del bran