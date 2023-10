Creative Live! Audio A3: lo studio di registrazione in casa

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Creative

Creative ha annunciato ufficialmente la Creative Live! Audio A3 una nuova interfaccia audio USB che può essere utilizzata in molte situazioni diverse: dalla produzione musicale domestica, fino ad arrivare alla registrazione di podcast e alla trasmissione di contenuti multimediali per le varie piattaforme di streaming (come YouTube o Twitch, ad esempio).

Parliamo di un dispositivo sviluppato per registrare e riprodurre audio in alta risoluzione, che si adatta facilmente a qualsiasi tipo di contenuto e che, chiaramente, diventa un alleato indispensabile per chiunque voglia intraprendere il percorso di creatore di contenuti digitali, facendo affidamento su un’interfaccia audio completa ed estremamente immediata.

Creative Live! Audio A3: scheda tecnica

Creative Live! Audio A3 consente agli utenti di registrare e riprodurre contenuti ad alta risoluzione a 24 bit.

A bordo dell’interfaccia USB troviamo doppie prese per cuffie con controlli dei volumi individuali che permettono una regolazione precisa, in linea con le esigenze di ogni singolo utente.

Tra le altre particolarità abbiamo anche una doppia presa combo con integrato un preamplificatore microfonico e uno switch Hi-Z (per selezionare il livello di linea o quello del microfono), compatibile con una vasta gamma di dispositivi differenti, dai microfoni (professionali e non) fino ad arrivare agli strumenti musicali.

Oltretutto la presenza di due uscite stereo bilanciate, permette di eliminare qualsiasi problema dovuto alle fastidiose interferenze elettromagnetiche, per ottenere un sound pulito e in alta qualità.

Importante sottolineare anche la presenza di un jack I/O audio da 3,5 mm che permette di collegare al Creative Live! Audio A3 qualsiasi tipo di device esterno, con la possibilità di miscelare l’audio proveniente da questi dispositivi in maniera facile e veloce e senza alcun rumore di fondo, con i contenuti che si stanno registrando.

Grazie al monitoraggio diretto a latenza zero, inoltre, l’interfaccia audio USB di Creative garantisce un feedback immediato, utile anche per chi vuole realizzare il proprio studio di registrazione casalingo, con uno strumento funzionale ma dal prezzo non troppo elevato.

Creative Live! Audio A3: prezzo e disponibilità

Il nuovo Creative Live! Audio A3 permette ai creatori di contenuti digitali di avere un controllo audio completo, e di gestire in maniera estremamente precisa ogni singola regolazione.

Nonostante ciò, parliamo di un approccio estremamente semplice da usare anche senza grandi competenze tecniche, che non si rivolge solo ai creatori digitali.

Creative Live! Audio A3 può essere già acquistato sul sito ufficiale di Creative al prezzo suggerito di 149,99 euro.