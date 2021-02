Che cos’è un CRM e perché ne hai bisogno per fare business online

Un Customer Relationship Management, o CRM, è un software di gestione delle relazioni di un’attività commerciale coi propri clienti ed è fondamentale per il business online. Il software permette di organizzare le informazioni di contatto, gestire relazioni, tracciare le interazioni sia online che offline con i clienti.

Utilizzando un CRM si potranno migliorare le relazioni commerciali, poiché consente di tracciare tutte le informazioni sui clienti, creando una rubrica che racchiude tutti coloro che hanno fatto acquisti o si sono avvalsi dei servizi offerti dall’azienda. L’attività potrà tenersi in contatto con i clienti già acquisiti inviando email, sms e coupon, oppure sviluppare nuovi contatti. Tutto questo può sembrare difficile, ma esistono strumenti che semplificano la guida di chi fa business online automatizzando il flusso di lavoro e permettendo a commercianti e imprenditori di concentrarsi sugli obiettivi finali da raggiungere.

CRM, cos’è e come funziona

La gestione del business online di un’attività passa quindi da una buona piattaforma CRM che consenta di mettere in atto azioni di marketing efficaci e in totale autonomia, consolidando la relazione coi clienti e acquisendone di nuovi. Questi software di gestione memorizzano le informazioni di contatto dei clienti, come email e numero di telefono, tengono traccia di acquisti e servizi, permettendo la profilazione dei clienti e delle loro abitudini in funzione di acquisti e ricerche, creando una importante rubrica dei contatti.

I CRM quindi permettono di aumentare la produttività e i ricavi, proponendo servizi e prodotti basati sulla profilazione del cliente, così da consolidare la relazione commerciale e avere più chance di ottenere una conversione, cioè portare a termine la vendita. Con diversi strumenti, le attività potranno attuare la propria strategia di marketing per far crescere il proprio business online.

CRM: dalla rubrica alle email, sms e coupon

Una solida e completa rubrica è il primo passo per un buon CRM, ma gli strumenti che consentono di creare la vera relazione con i clienti sono diversi: le email, gli Sms e l’invio di coupon personalizzati. Dalle semplici newsletter alle dem che propongono un prodotto o un servizio specifico, le campagne email sono tra gli strumenti più utilizzati. Si potranno inviare email a tutta la rubrica, oppure utilizzare la profilazione per dividere i contatti in mailing list, scegliere dei template predefiniti o inviare messaggi personalizzati.

I CRM consentono di attuare anche campagne via Sms, inviando messaggi promozionali ai propri contatti, per metterli a conoscenza di offerte, nuovi prodotti o servizi. Che siano inviati via email o via Sms, i coupon sono un metodo per fidelizzare il cliente, offrendogli sconti speciali dedicati alle sue abitudini, ad esempio con promozioni a tempo, o la possibilità di acquistare su altri siti web partner.

L’offerta dei software di gestione delle relazioni con i clienti è vasta e sono molte le proposte sul mercato. Tra queste c’è CRM – Sviluppo Contatti di Italiaonline, che offre l’intero pacchetto al prezzo in promo di 199 euro l’anno più Iva con 2 mesi di prova gratis, una volta terminato il trial gratuito, qualora si volesse continuare ad utilizzare il servizio c’è la possibilità di acquistare nuovamente i moduli che fanno più al caso tuo.