Le nuove cuffiette Sony sono arrivate: qualità da top, come il prezzo

Due anni dopo l’ultima generazione, Sony presenta l’evoluzione delle cuffiette WF-1000X. Il nome non è semplicissimo da pronunciare e da ricordare – Sony WF-1000XM4 – ma è la qualità complessiva delle nuove cuffiette TWS di Sony che i responsabili del progetto sono certi verrà ricordata, come avvenuto del resto per le precedenti generazioni.

Non solo le passate generazioni delle cuffie wireless di Sony con cancellazione attiva dei rumori danno la misura delle ambizioni delle WF-1000XM4, ma anche il prezzo. Il listino è vicino alla soglia dei 300 euro, in linea con il segmento di riferimento ma più alta delle precedenti WF-1000X. Tuttavia con le migliori proposte della concorrenza si compete anche attraverso un prezzo che rispecchi le qualità in campo, per sussurrare a chi valuta l’acquisto di cuffie TWS di fascia elevata che ci si stia approcciando ad un prodotto di qualità. Sennheiser Momentum True Wireless, Bose QuietComfort Earbuds ma anche bestseller del calibro di Apple AirPods Pro o Huawei FreeBuds Pro sono avvisati: Sony c’è, parla chiaro il prospetto tecnico delle WF-1000XM4.

I focus di Sony WF-1000XM4

Rispetto alle WF-1000XM3 che mandano in pensione, le nuove Sony WF-1000XM4 beneficiano del nuovo processore Sony V1 capace di assicurare una migliore riduzione attiva dei rumori ambientali (ANC) per affrontare in pieno comfort i trasferimenti in treno o in aereo, del sistema Wind Noise Reduction che sopprime in maniera migliore i fruscii causati dal vento, e infine di un nuovo rilevatore a conduzione ossea che insieme al doppio microfono è incaricato di migliorare le conversazioni al telefono.

Sul fronte della pura qualità di ascolto, le Sony WF-1000XM4 integrano un nuovo driver da 6 millimetri con un magnete del 20% più grande rispetto al passato che migliora la riproduzione di tutte le frequenze, in special modo – afferma Sony – di quelle basse. C’è poi l’introduzione del codec LDAC, capace di riprodurre audio wireless in alta risoluzione (fino a 990 kilobit per secondo) ed il supporto al 360 Reality Audio dal funzionamento simile all’audio spaziale su cui in tempi recenti ha spinto tanto Apple.

Le restanti migliorie rispetto alla precedente generazione riguardano la protezione contro i liquidi certificata IPX4 che consente di affrontare senza patemi pioggia e sudore, la forma rinnovata che secondo Sony garantisce una penetrazione dell’auricolare nel condotto uditivo più confortevole, dimensioni inferiori per gli auricolari del 10% e per la custodia di ricarica del 40%, e infine il supporto alla ricarica wireless per un’autonomia degli auricolari di 8 ore con ANC attiva. Prezzo di listino fissato in 280 euro.

La scheda tecnica di Sony WF-1000XM4

driver al neodimio da 6 millimetri;

risposta in frequenza: 20 Hz – 20.000 Hz con campionamento a 44,1 kHz, 20 Hz – 40.000 Hz con campionamento LDAC a 96 kHz, 990 kbps;

cancellazione attiva del rumore (ANC) con modalità suono ambiente e rapida attenzione;

doppio microfono, uno per il feed-forward e uno per il feedback; tecnologia Dual Noise Sensor integrata;

sensore a conduzione ossea per accrescere la qualità delle conversazioni al telefono;

resistenza certificata IPX4;

Bluetooth 5.2, profili supportati A2DP/AVRCP/HFP/HSP, formati audio supportati SBC/AAC/LDAC, supporto contenuti protetti SCMS-T;

supporto agli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant, con Fast Pair di Google;

autonomia in riproduzione continua fino a 12 ore, 8 ore con ANC attiva; autonomia in conversazione continua fino a 6 ore, 5 ore e mezza con ANC attiva;

ricarica completa in circa un’ora e mezza, ma in 5 minuti se ne ottengono 60 di autonomia;

ricarica wireless con standard Qi;

peso: circa 14 grammi;

colorazioni: argento, nero;

prezzo di listino 280 euro.

Sony WF-1000XM4 – Cuffiette Wireless ANC