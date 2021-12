5 curiosità su Cobra Kai che tutti i fan dovrebbero conoscere

Sarà disponibile su Netflix dal 31 dicembre 2021 la quarta stagione di Cobra Kai, la serie tv firmata da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald. Si tratta di uno spin off ambientato 34 anni dopo le vicende raccontate nel primo film della serie Karate Kid. Nell’attesa di tornare a seguire sul piccolo schermo le avventure di Johnny Lawrence, ecco alcune curiosità che tutti i fan dovrebbero conoscere.

Lawrence – che compariva come storico avversario già nel primo film del 1984, diretto da John G. Avildsen – è il protagonista delle tre stagioni di Cobra Kai attualmente disponibili, e lo sarà anche nella quarta. Da pupillo dell’upper class di All Valley, nell’esordio della serie tv lo vediamo trasformato in un fallito di mezza età che vive alla giornata. La sua vita cambia quando decide di riaprire il dojo di karate Cobra Kai. Questa decisione riaccende la rivalità con Daniel LaRusso, che nel frattempo è diventato imprenditore e inizia a insegnare karate a un suo giovane dipendente, che in realtà è il figlio di Lawrence.

Le prime due stagioni sono su Youtube

Una curiosità che è fan più recenti di Cobra Kai potrebbero ignorare è il fatto che le prime due stagioni della serie tv sono disponibili su Youtube. A parte il primo e il secondo episodio, che sono visibili gratuitamente, il resto delle due stagioni è riservato agli utenti Premium della piattaforma.

La serie, infatti, è nata come un’esclusiva Youtube. Nel 2020 i diritti sono stati acquistati da Netflix, che ha prodotto la terza stagione e l’ha distribuita sulla piattaforma di streaming a gennaio 2021.

La serie tv è stata tra le più viste su Netflix

I fan storici dei film di Karate Kid probabilmente non vedevano l’ora di poter seguire nuovamente le avventure dei loro personaggi prediletti sul piccolo schermo. Lo dimostra il fatto che quando la serie tv è stata inserita nel catalogo Netflix, è stata subito la più vista negli Stati Uniti.

Zabaka e Macchio nella vita reale sono grandi amici

Una curiosità riguarda i protagonisti della serie, Johnny Lawrence, interpretato da William Zabka, e Daniel LaRusso, interpretato da Ralph Macchio. I due attori sul set litigano, combattono e sono grandi rivali, ma in realtà, nella vita vera, sono legati da un sincero rapporto di amicizia.

Pat Morita è stato il mentore di Zabka

L’attore statunitense di origine giapponese Pat Morita, che vestiva i panni di Mister Miyagi, è scomparso nel 2005 e nella serie tv compare attraverso video di repertorio. Nella finzione, Morita è stato il mentore di LaRusso; nella realtà, invece, lo è stato per Zabka, dato che lo ha incoraggiato mentre muoveva i primi passi nel mondo del cinema.

Ci sarà anche la quinta stagione

Netflix ha già annunciato la lavorazione della quinta stagione di Cobra Kai, che sarà sempre distribuita sulla piattaforma di streaming.

Le riprese si sono svolte in Atlanta, Georgia, e dovrebbero concludersi con la fine del 2021. La data di uscita potrebbe essere nel 2022, ma non è ancora certo.