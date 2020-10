Cyber Monday 2020: i migliori prodotti hi tech

Un weekend di sconti per lo shopping pre-natalizio è in arrivo con il Black Friday e il Cyber Monday 2020. Lunedì 30 novembre si potranno trovare gli ultimi prezzi scontati su una vasta gamma di prodotti hi tech, a conclusione dell’ultimo periodo di offerte di quest’anno prima del Natale.

Anche se la tradizione del weekend di sconti arriva dagli Stati Uniti, negli ultimi anni il Black Friday e il Cyber Monday si sono imposti come eventi di risparmio in tutto il mondo, soprattutto su siti di e-commerce e catene di negozi fisici. In particolare, il Cyber Monday è l’appuntamento dedicato alle offerte sui prodotti tecnologici, da smart TV e smartwatch a tablet e dispositivi per la smart home. Solitamente sia gli store online che i negozi fisici riservano a questo evento di shopping volantini esclusivi e pagine di offerte dedicate.

Cyber Monday, le migliori smart TV

Scegliere la smart TV migliore dipende dalle esigenze dell’utente e sono molti i prodotti validi ad oggi sul mercato e a portata di qualsiasi tasca. Quando si sceglie una smart TV si deve tenere conto della tecnologia, come HDR e Quantum Dot, della risoluzione che può essere Full HD, 4K o ancora 8K , e del sistema audio, che deve essere di ottima qualità. Infine, si può tenere conto del design e delle dimensioni, che possono essere scelti in sintonia con l’arredamento della stanza in cui sarà installato il televisore.

Tra i migliori marchi di produttori di smart TV troviamo, già nella fascia di prezzo tra i 200 e i 700 euro, molti dispositivi Samsung ed LG, che offrono televisori con risoluzioni dal Full HD al 4K. Salendo di prezzo, si potranno apprezzare anche i dispositivi a marchio Sony, con risoluzioni fino all’8K.

Cyber Monday, i migliori smartwatch

Gli smartwatch sono dei dispositivi indossabili che possono rivelarsi utili non solo per monitorare l’attività fisica, ma anche lo stato di salute ai tempi della pandemia da Covid-19. La scelta deve essere guidata dalla presenza di alcune funzionalità tra cui il GPS integrato, il Bluetooth per collegarsi rapidamente allo smartphone (e alle cuffie per la riproduzione di musica durante gli allenamenti), o permettere di rispondere a messaggi e telefonate.

Tra i sensori più utili per restare in forma, invece, ci sono l’accelerometro, il giroscopio e gli altri sensori di movimento per misurare i passi giornalieri e i minuti di attività fisica, il cardio-frequenzimetro per monitorare il battito cardiaco. Inoltre, tra le funzioni più apprezzate c’è il monitoraggio della qualità del sonno e il saturimetro SO2 per misurare i livelli di ossigeno nel sangue, uno dei parametri per individuare tempestivamente i sintomi del Covid-19.

Altri fattori da valutare sono poi la durata della batteria, il registratore di suoni e la radio. Per chi è attento al design, saranno ottimi i modelli che consentono di cambiare i cinturini adattando lo smartwatch a qualsiasi occasione.

I top di gamma per gli smartwatch sono sicuramente gli Apple Watch, con la Serie 6 appena lanciata dal colosso di Cupertino, ma anche i Samsung Galaxy Watch Active, i Garmin, gli Amzfit e i Huawei Watch GT 2 sono ottimi prodotti.

Cyber Monday, i migliori tablet

Nella scelta del tablet più adatto alle proprie necessità, i parametri da valutare sono il sistema operativo installato come Android, iOS o ancora Windows 10S, le dimensioni del display, il tipo di connettività se Wi-Fi o 4G, lo spazio di archiviazione, la RAM e la capacità della batteria.

Orientarsi nella scelta non è facile, sono tantissimi i modelli offerti. Se si vuole un tablet per un uso professionale, il consiglio è di puntare sui top di gamma degli iPad di Apple per i lavori di grafica, oppure sui Microsoft Surface per il business, perché sono integrati con la suite Office 365. Altrimenti, ottimi prodotti per ogni tasca sono quelli dei marchi Samsung , Huawei e i Fire di Amazon.

Cyber Monday, i dispositivi per la smart home

Il concetto di smart home è ormai di uso comune e durante il Cyber Monday si possono trovare offerte convenienti per la domotica casalinga. I dispositivi andranno scelti a seconda della compatibilità con l’assistente virtuale che più si preferisce tra Alexa di Amazon, Assistant di Google e Siri di Apple. Dalle migliori telecamere, sia indoor che outdoor, ai dispositivi per configurare luci, sensori per la temperatura e casse per l’intrattenimento.